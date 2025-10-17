Житель Харківської області засуджений до 8 років позбавлення волі за розбещення двох дівчаток і виготовлення дитячого порно - прокуратура

Лозівський міськрайонний суд визнав 59-річного місцевого мешканця винним у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх осіб, виготовленні та умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ч. 2 ст. 156, ч.ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України).

"Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю пов'язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей строком на 3 роки", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, у серпні 2021 року обвинувачений розбещував двох 11-річних сестер, які прийшли погратися з його онуками. Чоловік в цей час порався на подвір’ї. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння і користуючись відсутністю поблизу інших дорослих, він почав вчиняти розпусні дії щодо дівчаток і припинив лише після того, як увечері додому повернулася його дружина, та дівчата, скориставшись цим, змогли піти додому.

Пізніше обвинувачений за допомогою фотошопу створив зображення порнографічного характеру за участі себе та малолітніх потерпілих і зберігав ці фото на своєму телефоні.

У судовому засіданні чоловік визнав вину.

Судовий вирок не набрав чинності. Триває строк на апеляційне оскарження.

Після набрання вироком законної сили відомості про засудженого буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.