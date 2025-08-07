Екскерівник СІЗО Таганрога особисто віддавав накази катувати українську журналістку Рощину - Нацполіція

Фото: Нацполіція

Українські правоохоронні та розвідувальні органи зібрали свідчення і відновили хронологію незаконного переміщення та утримання в слідчому ізоляторі РФ української журналістки Вікторії Рощиної: колишній керівник СІЗО у м. Таганрог особисто віддав накази катувати українку, йому повідомлено про підозру у воєнному злочині.

В четвер на сайті Нацполіція повідомляє, що слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку та сприяння Головного управління розвідки Міністерства оборони України, задокументували обставини злочину, зібрали свідчення свідків, відновили хронологію незаконного переміщення та утримання потерпілої, а також зафіксували порушення міжнародного гуманітарного права.

"У період керівництва підозрюваного в СІЗО №2 м. Таганрог Ростовської області була організована система репресивного поводження із незаконно утримуваними громадянами України, зокрема цивільними особами. Серед потерпілих — відома українська журналістка, затримана російськими військовими на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапована до цього ізолятора", - йдеться в повідомленні Національної поліції України на сайті в четвер.

В повідомленні не вказано ім'я потерпілої журналістки, йдеться про Вікторію Рощину, яка була закатована в російському полоні.

За інформацією Нацполіції, в цьому СІЗО журналістка зазнала системних катувань, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі, а також була позбавлена можливості спати чи сидіти вдень.

Окрім цього, як наголошується в повідомленні, до неї застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи.

Розслідування довело, що ці злочини були організовані умисно: "начальник СІЗО особисто віддавав накази підлеглим щодо застосування фізичного та морального тиску на журналістку".

"Усвідомлюючи її цивільний статус і захист, гарантований міжнародним гуманітарним правом, він свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів", - вказано в повідомленні.

Дії фігуранта кваліфіковано як воєнний злочин відповідно до міжнародних стандартів, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває. Поліція встановлює інших причетних до воєнних злочинів проти українських полонених.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року з окупованої Росією території, звідки вела репортаж. Пізніше СБУ підтвердила, що журналістка була захоплена в полон росіянами.

Про смерть Рощиної стало відомо 10 жовтня 2024 року. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Рощина була у списках на обмін і найближчим часом мала повернутися додому.

Навесні 2025 року українській стороні вдалося повернути тіло вбитої у російському полоні журналістки.

Керівник департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов тоді повідомив, що експерти встановлюють обставини катувань у полоні ворога Рощиної, також проводиться повторна ідентифікація тіла.

Він наголосив, що за результатами експертизи на тілі жертви були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження: "Зокрема, садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро. Також експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму. Ця інформація також буде уточнена під час додаткової судово-медичної експертизи".

Згідно з розслідування міжнародної організації Forbidden Stories, Росія повернула тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні, без деяких внутрішніх органів, імовірно з метою приховування причини її смерті.

1 серпня 2025 р. президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Рощиної орденом Свободи посмертно.

Рощина працювала на "Українському радіо", "UA:Перший", hromadske, в "Українській правді", "Новости Донбасса", "Цензор.нет" та "Радіо Свобода".