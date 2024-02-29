Експрезидент УАФ Павелко виграв апеляцію і вийшов із СІЗО - ЗМІ

Підозрюваний у розкраданні коштів колишній президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко виграв апеляцію і домігся скасування арешту, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"29 лютого колегія суддів Львівського апеляційного суду, розглянувши апеляційну скаргу адвоката Павелка, скасувала рішення суду першої інстанції. Попри заперечення прокурора, який наполягав на необхідності тримання під вартою, скасовано ухвалу про продовження арешту (до 16 березня 2024 року – ІФ-У). Новий запобіжний захід не обрано", - наводить УП висловлювання джерела.

За словами джерела, "в цьому провадженні досудове розслідування завершено, наразі триває ознайомлення підозрюваних зі справою, тож оскарження нинішнього рішення суду на цьому етапі неможливе. Водночас напарник Павелка Юрій Запісоцький свою апеляцію програв і залишається під вартою", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, 2022 року президент УАФ Павелко і генеральний секретар асоціації Запісоцький отримали підозри у справі про корупцію, пов'язану з виготовленням штучної трави для футбольних полів. Їм було обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром майже 9,9 млн грн кожному. Заставу було внесено.

16 червня 2023 року суд змінив запобіжний захід Павелку та заарештував його. 13 липня правоохоронці затримали генсекретаря УАФ Юрія Запісоцького з метою доставити до суду. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. Павелка і Запісоцького відсторонили від посад в УАФ.

На позачерговому конгресі УАФ 25 січня 2024 року новим президентом УАФ обрано Андрія Шевченка.