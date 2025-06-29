Нардепи Костенко та Федина відзначають необхідність виходу України з Оттавської конвенції

Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко відзначає необхідність виходу України з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін, в умовах війни проти РФ, яка не була стороною цієї конвенції.

"Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень. Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території", - написав Костенко у Facebook в неділю.

Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Софія Федина відзначила, що вихід з конвенції необхідний "для того, аби Збройні Сили України мали повне юридичне право використовувати протипіхотні міни", і що з неї потрібно було вийти значно раніше.

"А що ми робили з мінами, за 2 роки до повномасштабного вторгнення і в умовах вже триваючої війни? У 2020 році Україна знищила понад 3 мільйони протипіхотних мін… Вийти з Оттавської конвенції треба було ще восени 2021 року, коли Захід попередив про небезпеку нападу, а ми, ЄС, вимагали від влади негайно почати підготовку", - написала вона у Facebook, відзначивши, що Україна вийшла з конвенції після Естонії, Литви, Латвії, Польщі та Фінляндії – "країн, де війни немає, але де до неї готуються".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня "Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року". Відповідний указ №441/2025 опублікований на сайті голови держави у неділю та набирає чинності з дня його публікації.

28 травня 2025 року уряд Фінляндії схвалив пропозицію про вихід з Оттавської конвенції і направив її на остаточне затвердження до парламенту, після чого профільний комітет її схвалив. 28 червня Литва, Латвія та Естонія спільно повідомили державам-членам ООН про вихід із Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни; відповідні заяви поширили міністерства закордонних справ цих країн. Рішення денонсувати Оттавську конвенцію також підтримав парламент Польщі.