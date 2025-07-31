Інтерфакс-Україна
Політика
13:32 31.07.2025

Депутат Дмитро Костюк заявив про вихід з фракції "Слуга народу"

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Депутат Дмитро Костюк заявив про вихід з фракції "Слуга народу" через ситуацію з голосуванням по Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Я виходжу з депутатської фракції "Слуга народу". Це моя реакція на наше голосування минулого тижня", - оголосив Костюк.

"Я вийшов на Майдан в першу ніч Революції гідності. Це було наче вчора. Я пам'ятаю наші емоції наші прагнення. Я завжди був за європейський вибір України, геть від Москви. І саме Революція гідності, ціною життів кращих наших співвітчизників зробила цей цивілізаційний вибір. Є багато запитань для НАБУ та САП. Піару безкінечно, а посадок топ-корупціонерів замало. Але саме створення антикорупційної інфраструктури стало одним з головних результаті революції гідності", - зазначив він.

"Ви знаєте, я завжди захищаю в цій залі президента від нападок опозиції, від безкінечного бруду. Я вважаю, що нашого президента недостатньо цінують. Він виконує титанічну роботу. Я вважаю себе членом його команди. І саме тому мені небайдуже стосовно тих рішень, за які нам пропонують голосувати", - додав він, зазначивши, що не може бути у фракції зі скомпрометованим керівництвом.

На думку Костюка, президент не мав наміру зашкодити євроінтеграційному руху України, а хотів очистити ряди правоохоронних органів. У зв'язку з цим Костюк нагадав, що є ініціатором разом з 48 депутатами альтернативного законопроєкту про поновлення повноважень НАБУ і САП, що передбачає переатестацію детективів НАБУ. Костюк наголосив, що вважає цей механізм більш дієвим, ніж поліграф та подякував народу України та громадянському суспільству за те, що сьогодні Рада переголосовує своє попереднє рішення.

Теги: #костюк #вихід #слуга_народу

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