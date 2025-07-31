Депутат Дмитро Костюк заявив про вихід з фракції "Слуга народу" через ситуацію з голосуванням по Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Я виходжу з депутатської фракції "Слуга народу". Це моя реакція на наше голосування минулого тижня", - оголосив Костюк.

"Я вийшов на Майдан в першу ніч Революції гідності. Це було наче вчора. Я пам'ятаю наші емоції наші прагнення. Я завжди був за європейський вибір України, геть від Москви. І саме Революція гідності, ціною життів кращих наших співвітчизників зробила цей цивілізаційний вибір. Є багато запитань для НАБУ та САП. Піару безкінечно, а посадок топ-корупціонерів замало. Але саме створення антикорупційної інфраструктури стало одним з головних результаті революції гідності", - зазначив він.

"Ви знаєте, я завжди захищаю в цій залі президента від нападок опозиції, від безкінечного бруду. Я вважаю, що нашого президента недостатньо цінують. Він виконує титанічну роботу. Я вважаю себе членом його команди. І саме тому мені небайдуже стосовно тих рішень, за які нам пропонують голосувати", - додав він, зазначивши, що не може бути у фракції зі скомпрометованим керівництвом.

На думку Костюка, президент не мав наміру зашкодити євроінтеграційному руху України, а хотів очистити ряди правоохоронних органів. У зв'язку з цим Костюк нагадав, що є ініціатором разом з 48 депутатами альтернативного законопроєкту про поновлення повноважень НАБУ і САП, що передбачає переатестацію детективів НАБУ. Костюк наголосив, що вважає цей механізм більш дієвим, ніж поліграф та подякував народу України та громадянському суспільству за те, що сьогодні Рада переголосовує своє попереднє рішення.