Інтерфакс-Україна
Події
12:25 27.06.2025

Колишній т.в.о. начальника Харківського СІЗО підозрюється у причетності до смерті ув'язненого

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Правоохоронці встановили, що до смерті одного з ув'язнених у СІЗО у квітні цього року причетні 7 службових осіб державної установи "Харківський слідчий ізолятор", у тому числі колишнього виконувача обовʼязків начальника установи.

"Зʼясовано, що 14 квітня цього року, потерпілого побили інші вʼязні, внаслідок отриманих травм він помер. Під час слідства були здобуті докази причетності до цієї події працівників Харківського СІЗО", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

27 червня прокурори вручили підозру колишньому т.в.о. начальника ДУ "Харківський слідчий ізолятор" та двом старшим оперуповноваженим за ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 135 КК України. Готується клопотання до суду про їх арешт. Ще 4 колишнім співробітникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 КК України. До суду готується клопотання про обрання їм запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

Теги: #харків #сізо

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