Інтерфакс-Україна
Події
11:19 24.04.2025

В Україну повернули тіло вбитої росіянами журналістки Рощиної

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Українській стороні вдалося повернути тіло вбитої у російському полоні журналістки Віткорії Рощиної, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Так, її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу", - відповів Тимченко на запитання журналіста.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року з окупованої Росією території, звідки вела репортаж. Пізніше СБУ підтвердила, що журналістка була захоплена в полон росіянами.

Про смерть Рощиної стало відомо 10 жовтня 2024 року. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Рощина була у списках на обмін і найближчим часом мала повернутися додому.

Рощина працювала на "Українському радіо", "UA:Перший", hromadske, в "Українській правді", "Новости Донбасса", "Цензор.нет" та "Радіо Свобода".

Теги: #повернення #рощина

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