Інтерфакс-Україна
Події
17:54 14.05.2025

Верховна Рада просить президента посмертно присвоїти звання "Герой України" Вікторії Рощиній

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Верховна Рада підтримала 14 травня депутатський запит до президента Володимира Зеленського щодо посмертного присвоєння звання "Герой України" Вікторії Рощиній.

Депутатський запит ініціювала група з 26 народних депутатів.

За направлення запиту до президента проголосували 246 народних депутатів.

29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної, яка співпрацювала з багатьма виданнями, в тому числі і з Радіо Свобода. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань та сліди розтину.

Теги: #верховна_рада #рощина

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