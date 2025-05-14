Верховна Рада просить президента посмертно присвоїти звання "Герой України" Вікторії Рощиній

Верховна Рада підтримала 14 травня депутатський запит до президента Володимира Зеленського щодо посмертного присвоєння звання "Герой України" Вікторії Рощиній.

Депутатський запит ініціювала група з 26 народних депутатів.

За направлення запиту до президента проголосували 246 народних депутатів.

29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної, яка співпрацювала з багатьма виданнями, в тому числі і з Радіо Свобода. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань та сліди розтину.