Інтерфакс-Україна
Події
10:23 02.08.2025

Журналістку Вікторію Рощину нагороджено орденом Свободи посмертно

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Журналістку Вікторію Рощину нагороджено орденом Свободи посмертно

Закатовану у російському полоні українську журналістку Вікторію Рощину нагороджено орденом Свободи.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 1 серпня 2025 р.

"За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю: Нагородити орденом Свободи Рощину Вікторію Володимирівну - правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно)", - йдеться в указі, опублікованому на сайті голови держави.

Згідно з розслідування міжнародної організації Forbidden Stories, Росія повернула тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні, без деяких внутрішніх органів, імовірно з метою приховування причини її смерті.

Теги: #орден_свободи #рощина

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