Зеленський вручив Сунаку Орден Свободи

Президент України Володимир Зеленський вручив прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку Орден Свободи - найвищу державну нагороду, призначену для іноземних громадян та осіб без громадянства за їхні особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства й розвитку демократії.

Нагороду було вручено британському прем'єр-міністру після підписання двосторонньої угоди у сфері безпеки.

Як повідомлялося, у 2022 році Зеленський нагородив Орденом Свободи тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.