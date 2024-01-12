Події

18:16 12.01.2024

Зеленський вручив Сунаку Орден Свободи

1 хв читати
Зеленський вручив Сунаку Орден Свободи

Президент України Володимир Зеленський вручив прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку Орден Свободи - найвищу державну нагороду, призначену для іноземних громадян та осіб без громадянства за їхні особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства й розвитку демократії.

Нагороду було вручено британському прем'єр-міністру після підписання двосторонньої угоди у сфері безпеки.

Як повідомлялося, у 2022 році Зеленський нагородив Орденом Свободи тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Теги: #орден_свободи #сунак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 12.01.2024
Україна не здасться, і Сполучене Королівство ніколи не відступить - Сунак

Україна не здасться, і Сполучене Королівство ніколи не відступить - Сунак

18:09 12.01.2024
НАТО буде сильнішим з Україною - прем'єр-міністр Великої Британії

НАТО буде сильнішим з Україною - прем'єр-міністр Великої Британії

13:01 12.01.2024
Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до Києва

Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до Києва

09:37 12.01.2024
Прем'єр-міністр Великої Британії сьогодні відвідає Київ

Прем'єр-міністр Великої Британії сьогодні відвідає Київ

18:58 02.01.2024
Зеленський і прем'єр Великої Британії обговорили подальшу оборонну співпрацю з акцентом на ППО та далекобійні засоби

Зеленський і прем'єр Великої Британії обговорили подальшу оборонну співпрацю з акцентом на ППО та далекобійні засоби

13:17 29.12.2023
Британський прем'єр: Атаки РФ по Україні показують, що Путін не зупиниться ні перед чим для досягнення своєї мети, ми не дамо йому перемогти

Британський прем'єр: Атаки РФ по Україні показують, що Путін не зупиниться ні перед чим для досягнення своєї мети, ми не дамо йому перемогти

15:14 30.11.2023
Зеленський обговорив із Сунаком пріоритетні напрями оборонної співпраці

Зеленський обговорив із Сунаком пріоритетні напрями оборонної співпраці

19:00 07.09.2023
Україна потребує посилення ППО Одеської області - Зеленський у розмові з Сунаком

Україна потребує посилення ППО Одеської області - Зеленський у розмові з Сунаком

11:47 25.07.2023
Україна потребує термінового посилення ППО - Зеленський у розмові з Сунаком

Україна потребує термінового посилення ППО - Зеленський у розмові з Сунаком

13:27 19.07.2023
Популярність британського прем'єра досягла мінімуму з моменту обрання

Популярність британського прем'єра досягла мінімуму з моменту обрання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі

Кабмін виділив 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд

Позиція США щодо України не змінилася, адміністрація Байдена, як і раніше, підтримує українців - Пріцкер

НАТО буде сильнішим з Україною - прем'єр-міністр Великої Британії

ОСТАННЄ

"Нова пошта" й БФ "Повернись живим" передали 3-тю партію допомоги повітряним силам України

Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі

Ворог вдарив ракетою по Дніпровському району, без жертв і постраждалих - голова Дніпропетровської ОВА

МАГАТЕ здійснило 15-ту з вересня 2022 року ротацію на окупованій ЗАЕС - ДІЯРУ

Кабмін призначив Корікова головою ДІЯРУ

Кабмін виділив 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд

Позиція США щодо України не змінилася, адміністрація Байдена, як і раніше, підтримує українців - Пріцкер

Цілями ударів Великої Британії та США по єменських хуситах стали їхні майданчики для запуску дронів і ракет по торговельних суднах у Червоному морі - Сунак

Розміщено повний текст угоди між Україною та Великою Британією у сфері безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА