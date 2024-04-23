Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії за виділення найбільшого пакета оборонної підтримки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

"Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси – усе це справді потрібне Україні на полі бою", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент подякував Великій Британії та особисто прем'єр-міністру за "прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях".

Окрім цього, сторони обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації активів РФ, а також обмінялися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та Саміту Європейського політичного співтовариства у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України, зокрема 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування.