Сунак і Шольц заявили про спільну роботу над варіантами використання заморожених активів РФ

Британський прем'єр Ріші Сунак і канцлер ФРН Олаф Шольц мають намір продовжувати роботу над вивченням варіантів використання заморожених російських активів, ідеться в опублікованій у середу спільній заяві лідерів за підсумками їхніх переговорів у Німеччині.

"Ми віддані роботі разом і в рамках "Групи семи" (...) для вивчення варіантів, завдяки яким заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до наших законодавчих систем і міжнародного права", - зазначено в заяві.

Сунак і Шольц також наголосили, що чинитимуть значний тиск для зниження доходів Росії від енергоресурсів та інших сфер, а також посилюватимуть санкції та боротимуться з обходженням санкцій.