Інтерфакс-Україна

Події

03:17 31.03.2025

Шольц висловив підтримку Канаді і засудив заяви Трампа

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив солідарність із Канадою, підтримавши країну в протистоянні з Дональдом Трампом після його митних тарифів і заяв, що Канада має стати новим штатом США, повідомляє Bloomberg.

"Канада не є федеральною державою будь-кого. Канада - горда, незалежна країна. У Канади є друзі по всьому світу - і особливо багато тут, у Німеччині та в Європі... Ми на вашому боці", - цитує видання слова Шольца.

Трамп оголосив про введення 25% мита на імпортні авто та автозапчастини, що прем'єр Канади Марк Карні назвав "прямою атакою".

Карні зазначив, що цей крок є порушенням торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою, відомої як USMCA, яку Трамп уклав під час свого першого терміну в Білому домі як заміну попереднього пакту.

Висловлюючи ширшу незгоду з політикою США, Шольц розкритикував тарифи, які адміністрація Трампа планує запровадити проти Європи, заявивши, що будь-який такий крок спричинить заходи у відповідь і погіршить становище обох сторін.

"Тому я кажу США: співпраця залишається метою Європи. Але якщо США не залишать нам вибору, як у випадку з митами на сталь і алюміній, ми, як Європейський союз, відреагуємо як єдине ціле", - резюмував Шольц.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-30/germany-s-scholz-slams-trump-s-attacks-on-canada-offers-support

Теги: #підтримка #шольц #канада

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