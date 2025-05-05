Інтерфакс-Україна
Події
20:49 05.05.2025

Зеленський – Шольцу: Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України, вдячні за ваші особисті зусилля

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Зеленський – Шольцу: Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України, вдячні за ваші особисті зусилля

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером ФРГ Олафом Шольцом в останній день його перебування на чолі уряду Німеччини.

"Тепла телефонна розмова з Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України протягом усіх років війни. Україна також вдячна за ваші особисті зусилля", - написав Зеленський у телеграмі у понеділок.

Як зазначив очільник Української держави, "можемо пригадати багато важливих моментів: промова про Zeitenwende, історичний кава-брейк що допоміг почати переговори про вступ України до ЄС, три батареї Patriot, інші поставки систем протиповітряної оборони та багато іншого".

"Дякую за запевнення, що ви й надалі підтримуватимете Україну та нашу справу. Щиро вдячний за дійсно дружні й завжди відверті розмови", - додав Зеленський.

Голосування за затвердження Фрідріха Мерца, який замінить Шольца на посаді канцлера, відбудуться у Бундестазі 6 травня. Раніше стало відомо, що Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.

 

Теги: #шольц #зеленський

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