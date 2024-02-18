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21:39 18.02.2024

Фон дер Ляєн і Сунак: Ситуація в Україні потребує пильної уваги

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Фон дер Ляєн і Сунак: Ситуація в Україні потребує пильної уваги

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак переконані, що ситуація в Україні потребує пильної уваги.

Це питання обговорювалося під час розмови лідерів, яка відбулася в неділю, повідомляє пресслужба Європейської комісії. "Обидва лідери розділили думку, що ситуація в Україні потребує пильної уваги. Президент поінформувала прем'єр-міністра про висновки Європейської ради, яка погодила 50 млрд євро фінансової підтримки України", - зазначається в повідомленні.

Крім того, обидва лідери наголосили на "спільній прихильності ЄС і Великої Британії справі миру та безпеки в Європі".

Сторони також привітали успішне завершення переговорів щодо нової робочої угоди між агентствами Великої Британії та Frontex, яку буде офіційно оформлено найближчими днями в рамках ширшого співробітництва між Великою Британією та ЄС у боротьбі з нелегальною міграцією.

Також фон дер Ляєн і Сунак "поділилися своєю стурбованістю з приводу ризику можливої ескалації та регіоналізації конфлікту між Ізраїлем і Хамасом унаслідок нападу Хамаса на Ізраїль і війни, що триває в Секторі Гази". "Захист життя цивільного населення має бути пріоритетом. Заручники мають бути звільнені беззастережно", - наполягають вони.

 

 

Теги: #єк #ляєн #сунак

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