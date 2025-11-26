Інтерфакс-Україна
Події
15:58 26.11.2025

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу ЄС над рішенням щодо використання заморожених росактивів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та роботу Євросоюзу над рішенням щодо використання заморожених російських активів на захист України. Також ми скоординували наші контакти на найближчий час", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він подякував фон дер Ляєн за чітку позицію та меседжі на підтримку України під час її сьогоднішнього виступу в Європарламенті.

"Наш погляд однаковий: допоки Росія продовжуватиме відкидати всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися, а оборонна й фінансова допомога Україні – продовжуватися", - наголосив президент.

