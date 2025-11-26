Інтерфакс-Україна
Події
16:27 26.11.2025

У листі фон дер Ляєн до держав-членів ЄС виписала три пропозиції щодо фінпідтримки Україна на 2026-2027рр.

2 хв читати
У листі фон дер Ляєн до держав-членів ЄС виписала три пропозиції щодо фінпідтримки Україна на 2026-2027рр.

У своєму листі до глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прописала три пропозиції щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 та закликала забезпечити узгодження необхідного фінансування на наступному засіданні Європейської Ради у грудні.

Копія листа є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна". Лист датовано 17 листопада.

"У цьому листі я хотіла б окреслити основні варіанти, визначені Комісією для надання додаткової та своєчасної фінансової підтримки Україні. Можна передбачити комбінації або послідовні варіації за умови, що вони гарантуватимуть, що допомога буде надана у той час і спосіб, якого найбільше потребуватиме Україна", - пише фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що необхідно врахувати "такі ключові параметри: фінансування має бути швидко доступним, а перші виплати мають набути чинності на початку другого кварталу 2026 року; будь-який новий фінансовий пакет має захищати стійкість боргу України. Він має гарантувати, що не створить додаткового фіскального тягаря для країни; Фінансування має бути достатньо гнучким, щоб враховувати значну невизначеність щодо точних фінансових потреб України в наступні роки; Повинен бути справедливий розподіл тягаря з міжнародними партнерами".

"Ґрунтуючись на цих керівних принципах, ми визначили три основні варіанти, а саме: підтримку, яка фінансуватиметься державами-членами через гранти, позику з обмеженим регресом, що фінансується Союзом; за рахунок запозичень на фінансових ринках, або позику з обмеженим регресом, пов’язану із залишками готівки іммобілізованих активів", - перерахувала варіанти фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії зауважила, що "різні варіанти мають різний вплив на держави-члени, тому колективна відданість та сильна солідарність є важливими для визначення правильного шляху вперед". "Зараз ключовим буде швидке досягнення чіткого зобов’язання щодо того, як забезпечити узгодження необхідного фінансування для України на наступному засіданні Європейської Ради у грудні. Продовження цього процесу дозволить нам підтримувати тиск на Росію, позбавити її надії на перемогу та закласти основу для припинення бойових дій та підготовки до довгоочікуваних мирних переговорів", - переконує вона глав держав та урядів країн-членів ЄС.

У додатку до листа міститься детальний опис фінансових потреб України, позиції ЄС щодо підтримки та кожної з пропозицій.

Теги: #ляєн #лист

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:58 26.11.2025
Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу ЄС над рішенням щодо використання заморожених росактивів

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу ЄС над рішенням щодо використання заморожених росактивів

15:02 26.11.2025
В ЄК очікують реакцій столиць країн-членів ЄС на лист фон дер Ляєн щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр.

В ЄК очікують реакцій столиць країн-членів ЄС на лист фон дер Ляєн щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр.

14:17 17.11.2025
Лист фон дер Ляєн до лідерів ЄС передбачає, що війна в Україні закінчиться у 2026 році – ЗМІ

Лист фон дер Ляєн до лідерів ЄС передбачає, що війна в Україні закінчиться у 2026 році – ЗМІ

10:53 23.10.2025
Глава Єврокомісії заявила, що 19-й пакет санкцій вперше торкнеться російського газового сектора

Глава Єврокомісії заявила, що 19-й пакет санкцій вперше торкнеться російського газового сектора

12:23 08.10.2025
Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

21:41 23.09.2025
Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

19:09 10.09.2025
Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

11:07 10.09.2025
Президентка ЄК пропонує Україні "репараційний кредит" на основі заморожених російських активів

Президентка ЄК пропонує Україні "репараційний кредит" на основі заморожених російських активів

16:26 04.09.2025
Фон дер Ляєн активізує контакти з Моді та намагається залучити його до припинення війни в Україні

Фон дер Ляєн активізує контакти з Моді та намагається залучити його до припинення війни в Україні

02:20 01.09.2025
Фон дер Ляєн заявила, що Європа розробляє точні плани щодо відправки військ до України – ЗМІ

Фон дер Ляєн заявила, що Європа розробляє точні плани щодо відправки військ до України – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Качка щодо заяв Орбана про фіндопомогу Україні: Позиція Угорщини не змінилася, ми послідовно працюємо з ЄС

Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

ОСТАННЄ

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

Київ передав більше 1000 дронів для 72 ОМБр – Кличко

Сибіга озвучив європейським партнерам пʼять пріоритетних кроків для підтримки України і тиску на РФ

Кабмін спрямував 1,7 млрд грн як компенсацію на житло 715 сімей ветеранів

Перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026р. - Свириденко

Кабмін з 2026р. запускає проєкт з корекції рубців змін шкіри після поранень та опіків для військових

Уряд невдовзі передасть проєкт Ветеранського кодексу на розгляд парламенту - Свириденко

Одного з підозрюваних у справі привласнення коштів було звільнено у березні 2024р. – Філашкін

Фінляндія посилює підтримку України, приєднуючись до Військово-морської коаліції

Росіяни захопили два села та просунулись в районі Мирнограда та в Покровську, мали успіх на гуляйпільському напрямку - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА