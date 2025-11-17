Лист фон дер Ляєн до лідерів ЄС передбачає, що війна в Україні закінчиться у 2026 році – ЗМІ

Фото: https://edition.cnn.com

Європейська комісія плануючи фінансову допомогу Україні на 2026 та 2027 роки наразі передбачає, що війна РФ проти України має завершитися наприкінці 2026 року, пише "Європейська правда" у понеділок з посиланням на лист президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів держав ЄС від 17 листопада, копія якого є в розпорядженні видання.

"Масштаб дефіциту фінансування України є значним. Згідно з попередніми прогнозами Міжнародного валютного фонду – за умови, що війна завершиться наприкінці 2026 року і вже з урахуванням усієї підтримки, обіцяної ЄС, державами-членами та міжнародними партнерами – Україна все одно зіткнеться з величезною нестачею, яку неможливо подолати без залучення нового фінансування", – написала фон дер Ляєн очільникам держав Євросоюзу.

Вона нагадала, що у жовтні 2025 року Європейська рада взяла зобов’язання "вирішити нагальні потреби України у фінансуванні на 2026-2027 роки, включно з її військовими та оборонними зусиллями".

Президентка Єврокомісії визначила чотири ключових параметри надання Україні фінансової допомоги: фінансування має бути швидко доступним, при цьому перші виплати мають відбутися на початку другого кварталу 2026 року; будь-який новий фінансовий пакет повинен гарантувати, що це не створить додаткового фіскального навантаження для України; фінансування повинно бути достатньо гнучким, щоб враховувати значні невизначеності щодо точних потреб України у фінансуванні 2026-27; має бути забезпечений справедливий розподіл "тягаря" з фінансування України з міжнародними партнерами ЄС.

За оцінками Єврокомісії, Україна у 2026 році потребуватиме зовнішнього фінансування у розмірі понад EUR71 млрд, з яких більш ніж EUR51 млрд піде на військові потреби. У ЄС запевняють, що питання використання заморожених активів РФ для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.