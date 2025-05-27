Дієвці культури і активісти вимагають відставки міністра культури та стратегічних комунікацій Точицького – відкритий лист

Дієвці культури і активісти громадянського суспільства звернулись до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою відставки міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького "у зв’язку з його управлінською безпорадністю і неефективністю, зокрема щодо збереження культурної спадщини України".

"Бездіяльність міністра щодо евакуації державного музейного фонду, кадрові призначення некомпетентних управлінців у сфері культурної спадщини (а саме – Сергія Бєляєва, заступника міністра з культурної спадщини, та Володимира Шорнікова, директора департаменту захисту та збереження культурної спадщини), необґрунтованість управлінських рішень щодо звільнень очільників інституцій, неефективне планування бюджетного фінансування та використання донорської допомоги, непрозора комунікація діяльності МКСК призводять до втрати довіри та поваги до органу державного управління в сфері культури в суспільстві та можливих втрат кадрового потенціалу, об’єктів культурної спадщини та державного музейного фонду", - йдеться у відкритому листі, оприлюдненому у вівторок.

Станом на 15:00 лист підписали близько 90 діячів культури.

У відкритому листі наголошується, що звільнення генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" "виразно демонструє порушення, які вчиняє міністр і його підлеглі".

Підписанти дорікають міністру наступним:

1. Публічне спонукання до злочинних дій – підбурювання і зловживання владою. Наводиться приклад спонукання до "порушення закону і дій поза межами посадових обов'язків" стосовно Києво-Печерської лаври.

2. Свідоме ігнорування обов’язків. Наводиться приклад наказу від 2013 року за підписом міністра Леоніда Новохатька, який дав можливість побудувати на території Києво-Печерської лаври більше 20 нових об’єктів, "більше десятка з яких було зведено з порушенням чинного законодавства на території об’єкту ЮНЕСКО". Директор заповідника Максим Остапенко 12.02.2025 окремим листом проінформував МКСК про необхідність терміново скасувати зазначений наказ, але станом на травень 2025 він не скасований".

3. Неетичне поводження. Наводиться приклад "ганебної процедури звільнення очільника Національного заповідника без обґрунтувань і пояснень, в неробочий час, на вулиці поза межами установи". "Таке ставлення демонструє зневагу державців до людської гідності як найбільшої цінності і неприйнятний стиль корпоративної культури в органах влади", - зазначено у листі.

4. Неефективна політика фінансування збереження культурної спадщини.

5. Свідоме введення суспільства в оману та маніпулювання фактами. "У березні 2024 року за наполегливою "рекомендацією" тодішнього міністра Ростислава Карандєєва на посаду заступниці генерального директора з платних послуг Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" було призначено Світлану Котляревську, яка більше року публічно висвітлювала свої ініціативи з надання заповідником платних послуг – функціонування кафе, продаж мерчу, освітні та розважальні активності. У підсумку саме робота кафе на території Лаври закидається Максиму Остапенку як порушення режиму збереження культурної спадщини. Натомість пані Котляревська призначена виконувачкою обов’язків генерального директора заповідника", - аргументують підписанти.

6. Некомпетентність команди. Зазначається, що призначені міністром посадовці, відповідальні за культурну спадщину, не мають ні фахової освіти, ані досвіду роботи у сфері. "Сергій Беляєв і Володимир Шорніков не мають авторитету серед фахової спільноти, не комунікують з нею, здобули негативну репутацію своїми спонтанними рішеннями та необґрунтованими діями та втручанням на мікрорівні в оперативну діяльність заповідника", - йдеться у листі

Крім того, відзначено, що новопризначена керівниця Києво-Печерської Лаври не має досвіду роботи у сфері культурної спадщини, натомість з 2015 по 2022 роки була радницею прем'єр-міністра та міністрів України, експерткою зі створення та масштабування команд у державному секторі.

7. Неспроможність забезпечити проведення конкурсів. Міністерство так і не змогло відновити процедуру конкурсів на посади очільників інституцій, як цього вимагає Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури", попри те, що інші відомства повернулися до цієї демократичної практики.

"Ми, ті, хто нижче підписалися, вимагаємо відставки міністра культури та стратегічних комунікацій, звільнення чиновників, відповідальних за деструктивну діяльність у сфері збереження культурної спадщини, відновлення процедури конкурсів на посади керівників культурних інституцій", - йдеться у листі.

Як повідомлялося, 22 травня стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка. Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнено з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Зокрема, називалися такі порушення, як незаконна кав’ярня в Будинку намісника Лаври, а також здійснення оздоблювальних і ремонтних робіт без погодження з міністерством. Крім того, Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Пізніше Мінкультури повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Котляревську.

В свою чергу, Остапенко заявив, що оскаржить у суді рішення міністра культури про його звільнення.

Колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента України Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Нелею Куковальською, а також заявив, що останні півроку колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонена гендиректор заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 року).

У Мінкультури в свою чергу заявили, що продовжать роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжить відсторонення від роботи генерального директора заповідника Куковальської. У відомстві також розповіли, що предметом перевірки, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.