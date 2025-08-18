Інтерфакс-Україна
08:05 18.08.2025

УПЦ (МП) вважає, що припис Держетнополітики є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний

Українська православна церква (Московського патріархату) надіслала лист Державній служби України з етнополітики та свободи совісті з роз’ясненням позиції щодо статус УПЦ (МП).

"Припис від 17.07.2025 № П-1 з вимогою усунути якісь надумані ознаки афілійованості, є грубим втручанням у внутрішнє життя Української православної церкви, що є порушенням чинного законодавства України та міжнародного права. Припис передує закінченню судових процесів, які мають істотне значення у встановленні фактів незаконних дій з боку ДЕСС. Крім того, припис суперечить рішенню Ради національної безпеки України і оборони від 25.03.2021 "Про Стратегію воєнної безпеки України", затвердженої президентом України, про недопустимість загострення конфліктів, спричинених релігійними чинниками. Припис, отриманий Київською митрополією Української православної церкви, має відверто маніпулятивний характер і є абсолютно далеким від об’єктивності та реалій, у яких перебуває УПЦ", - йдеться у листі, який опубліковано на сайті Церкви.

Зазначається, що проаналізувавши припис про усунення порушень та результати дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості, КУПЦ (МП) дійшла висновку, що пункти припису з зобов’язанням усунути порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації, є "фікційними, не мають стосунку до Української православної церкви, а тому не можуть бути взяті до виконання".

Серед іншого у Церкві заявили, що під час здійснення дослідження дослідницькою групою Держетнополітики УПЦ (МП) була позбавлена можливості надати свої документально аргументовані докази.

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Українська православна церква (Московського патріархату) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Теги: #упцмп #лист #держетнополітики

