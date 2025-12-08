Інтерфакс-Україна
10:02 08.12.2025

Сім лідерів країн ЄС у листі до фон дер Ляєн та Кошти заявили про підтримку репараційного кредиту Україні з ухваленням рішення у грудні

Лідери семи країн-членів Європейського союзу - прем’єр-міністри Естонії Крістен Міхал, Фінляндії Петтері Орпо, Ірландії Майкл Мартін, Таосіч, Латвії Евіка Сіліня, Польщі Дональд Туск, Швеції Ульф Крістерссон та президент Литви Гітанас Науседа звернулися до президентів Європейської комісії та Європейської ради Урсули фон дер Ляєн та Антоніу Кошта з листом, в якому заявили про рішучу підтримку репараційного кредиту Україні з подальшим ухваленням рішення на засіданні Європейської ради у грудні.

Про це йдеться в листі, датованим 7 грудня, текст якого є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна". "Шановний Антоніо, шановна Урсуло, з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Європа непохитно підтримує Україну. Ми робимо це, тому що це морально правильно, а також тому, що імперіалістичні амбіції Росії загрожують європейській безпеці за межами України. Таким чином, Україна бореться також за нашу свободу та за наші цінності", - сказано в листі.

Лідери констатували, що вони прагнуть знайти довгострокову надійну підтримку, яка зміцнить Україну. "Враховуючи поточний масштаб та терміновість бюджетних та військових потреб України, ми рішуче підтримуємо пропозицію Комісії щодо репараційного кредиту, що фінансується за рахунок залишків готівки з іммобілізованих російських активів у ЄС. Окрім того, що це найбільш фінансово доцільне та політично реалістичне рішення, воно також відповідає фундаментальному принципу права України на компенсацію за збитки, завдані агресією", - переконані автори листа.

Вони також зазначили, що час має вирішальне значення. "Ухваливши рішення щодо репараційного кредиту на засіданні Європейської Ради у грудні, ми маємо можливість посилити позицію України для самозахисту та покращити позицію для переговорів про справедливий та тривалий мир. Ми готові конструктивно співпрацювати з вами для досягнення цієї мети" - запевнили підписанти листа.

