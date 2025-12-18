Інтерфакс-Україна
12:46 18.12.2025

Мецола: Європарламент готовий "діяти негайно", якщо буде рішення про "репараційний кредит"

Мецола: Європарламент готовий "діяти негайно", якщо буде рішення про "репараційний кредит"

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола наголосила на терміновості та важливості ухвалення рішення щодо фінансування України та запевнила у готовності Європарламенту "співпрацювати на всіх фронтах" у цьому питанні.

"Я думаю, що вперше ми можемо сказати, що ми можемо бути близькими до миру. До завершення цієї війни. І я вважаю, що найважливіше, що ми можемо зробити сьогодні, – це всією своєю єдністю підтримати президента Зеленського та Україну. Це означає, що нам потрібно вирішити питання фінансування. У цьому питанні Європейський парламент готовий співпрацювати на всіх фронтах. Ми готові діяти негайно, якщо буде прийнято рішення про репараційний кредит", - сказала вона, прибувши на засідання Європейської ради у четвер в Брюсселі.

Мецола наголосила, що якщо ЄС хоче допомогти Україні та забезпечити безпеку Європи, то "потрібно сьогодні знайти рішення щодо фінансування України".

