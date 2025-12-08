Інтерфакс-Україна
Події
15:52 08.12.2025

Члени європейських парламентів закликають підтримати репараційний кредит із заморожених активів РФ

1 хв читати
Члени європейських парламентів закликають підтримати репараційний кредит із заморожених активів РФ

Парламентарі європейських країн закликають невідкладно ухвалити рішення про  репараційний кредит із використанням заморожених російських активів.

"Європа не може дозволити Росії виграти час для продовження агресії… рішення про репараційний кредит з використанням заморожених російських активів має бути прийнято невідкладно", - зазначається у відкритому листі парламентарів  до президентів Європейської Комісії та Європейської Ради, а також  до всіх європейських лідерів. 

В листі, текст якого передав агентству "Інтерфакс-Україна" голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу"),  зазначається, що винний у злочині агресії має відшкодувати всю шкоду, завдану жертві агресії.

Парламентарі підкреслили, що  російську агресію можна зупинити лише тоді, коли Кремль побачить непохитну підтримку України з боку Європи та всіх демократичних держав.

"Репараційний кредит ЄС є абсолютно необхідним, спрямованим на наближення миру та спонукання російського агресора серйозно розпочати мирні переговори. Цей кредит зміцнить обороноздатність України та допоможе врятувати життя більшої кількості українців… Цей кредит також сприятиме відновленню та реконструкції України", - підкреслюється у листі.

Відкритий лист підписали понад 30 політиків, зокрема, члени Європейського парламенту та представники законодавчих органів Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Німеччини, Італії. Серед підписантів - народні депутати - Мережко та голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

Теги: #репараційний_кредит #мережко_олександр #росактиви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 08.12.2025
Сім лідерів країн ЄС у листі до фон дер Ляєн та Кошти заявили про підтримку репараційного кредиту Україні з ухваленням рішення у грудні

Сім лідерів країн ЄС у листі до фон дер Ляєн та Кошти заявили про підтримку репараційного кредиту Україні з ухваленням рішення у грудні

17:31 05.12.2025
Використання заморожених російських активів у Бельгії для допомоги Україні є законним – бельгійські академіки

Використання заморожених російських активів у Бельгії для допомоги Україні є законним – бельгійські академіки

18:06 04.12.2025
МВФ щодо використання активів РФ радить дотримуватися законодавства та не підривати міжнародну валютну систему

МВФ щодо використання активів РФ радить дотримуватися законодавства та не підривати міжнародну валютну систему

11:17 03.12.2025
Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

17:01 02.12.2025
Ірландія підтримує використання заморожених активів РФ та пропозицію ЄК щодо репараційного кредиту - прем'єр

Ірландія підтримує використання заморожених активів РФ та пропозицію ЄК щодо репараційного кредиту - прем'єр

12:14 02.12.2025
США планують повернути Росії заморожені активи після укладення мирної угоди – ЗМІ

США планують повернути Росії заморожені активи після укладення мирної угоди – ЗМІ

11:43 28.11.2025
Бельгія вважає, що використання заморожених російських активів може зірвати мирну угоду в Україні

Бельгія вважає, що використання заморожених російських активів може зірвати мирну угоду в Україні

15:01 17.11.2025
Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

09:17 14.11.2025
Свириденко закликала Європу використати заморожені російські активи для підтримки України

Свириденко закликала Європу використати заморожені російські активи для підтримки України

17:57 12.11.2025
У Норвегії власна думка щодо гарантії фінпідтримки Києва під заморожені російські кошти – Столтенберг

У Норвегії власна думка щодо гарантії фінпідтримки Києва під заморожені російські кошти – Столтенберг

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

Зеленський розпочав зустріч із європейськими лідерами у Лондоні - ЗМІ

Умєров у понеділок надасть повну інформацію Зеленському про всі аспекти діалогу зі США та всі документи

ОСТАННЄ

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Підстав для евакуації з громад поблизу Печенізького водосховища немає - Синєгубов

Мінекономіки до кінця І кв.-2026р планує оновити політику власності – заступниця міністрам

Наступним завданням Асоціації міст є розмежування повноважень держвлади та місцевого самоврядування - Кличко

Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

Генштаб ЗСУ: Найбільша кількість бойових зіткнень відбувається на покровському та костянтинівському напрямках

Концепція довгострокової моделі страхування воєнних ризиків може бути сформована упродовж кількох місяців-голова НБУ

Бельгія передала 16 автономних систем опалення вартістю EUR4,8 млн для медзакладів Києва

Темпи просування ворога минулого тижня різко впали під Гуляйполем, але зросли на Харківщині – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА