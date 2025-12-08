Члени європейських парламентів закликають підтримати репараційний кредит із заморожених активів РФ

Парламентарі європейських країн закликають невідкладно ухвалити рішення про репараційний кредит із використанням заморожених російських активів.

"Європа не може дозволити Росії виграти час для продовження агресії… рішення про репараційний кредит з використанням заморожених російських активів має бути прийнято невідкладно", - зазначається у відкритому листі парламентарів до президентів Європейської Комісії та Європейської Ради, а також до всіх європейських лідерів.

В листі, текст якого передав агентству "Інтерфакс-Україна" голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу"), зазначається, що винний у злочині агресії має відшкодувати всю шкоду, завдану жертві агресії.

Парламентарі підкреслили, що російську агресію можна зупинити лише тоді, коли Кремль побачить непохитну підтримку України з боку Європи та всіх демократичних держав.

"Репараційний кредит ЄС є абсолютно необхідним, спрямованим на наближення миру та спонукання російського агресора серйозно розпочати мирні переговори. Цей кредит зміцнить обороноздатність України та допоможе врятувати життя більшої кількості українців… Цей кредит також сприятиме відновленню та реконструкції України", - підкреслюється у листі.

Відкритий лист підписали понад 30 політиків, зокрема, члени Європейського парламенту та представники законодавчих органів Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Німеччини, Італії. Серед підписантів - народні депутати - Мережко та голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").