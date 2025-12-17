Інтерфакс-Україна
Події
14:53 17.12.2025

Представник України при ЄС Ченцов: Рішення саміту ЄС щодо репараційного кредиту Україні має стратегічне значення

Представник України при ЄС, посол Всеволод Ченцов переконаний, що ухвалення лідерами Європейського союзу рішення щодо репараційного кредиту Україні на майбутньому засіданні Європейської ради має стратегічне значення.

Таку думку він висловив у середу в Брюсселі в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Засідання Європейської Ради 18–19 грудня відбувається у важливий момент, коли паралельно тривають консультації з європейськими та американськими партнерами щодо гарантій безпеки, Росія продовжує ескалацію війни проти України, і потреба в швидких і дієвих рішеннях щодо оборонних та цивільних потреб України є як ніколи нагальною. Саме тому це засідання має стати точкою ухвалення ключових рішень. Передусім ідеться про довгоочікуване політичне рішення щодо репараційного кредиту та фінансової підтримки України у 2026–2027 роках. На нашу думку, це рішення має стратегічне значення: воно дозволяє забезпечити фінансову стійкість України без додаткового навантаження на бюджети держав-членів, виходячи з принципу, що агресор має платити за завдану шкоду", - пояснив Ченцов.

За словами посла, українська сторона також розраховує, що Європейська Рада підтвердить готовність ЄС й надалі надавати всебічну підтримку Україні: політичну, фінансову, економічну, гуманітарну та військову, а також мобілізувати зусилля для підтримки і відновлення енергетичної системи України.

Також очікується, що Європейська рада підтвердить і досягнутий значний прогрес України на євроінтеграційному шляху у надскладних умовах повномасштабної війни. "Розраховуємо на подальшу взаємодію щодо підготовки переговорних кластерів до відкриття в рамках frontloading. Це дозволить нам реалізовувати необхідні реформи чітко за визначеним графіком, адже ми поставили перед собою чітку і вимірювану мету - завершити всю внутрішню роботу, пов’язану з виконанням зобов’язань щодо членства в ЄС, до кінця 2027 року", - наголосив він.

Іншими очікуваннями стосовно рішень лідерів ЄС, представник України в ЄС назвав підтвердження намірів "активізувати зусилля для задоволення нагальних військових та оборонних потреб України". "Насамперед йдеться про протиповітряну оборону для захисту українських міст, інвестування в українську оборонну промисловість, а також посилення співпраці та інтеграції між оборонними секторами України та ЄС, зокрема з використанням інструментів SAFE та EDIP", - деталізував Ченцов.

Він також очікує, що ЄС підтвердить наміри щодо подальшого посилення санкційного тиску на РФ з метою "якнайшвидшого припинення вогню та змушення РФ до змістовних мирних переговорів, зокрема завершення підготовки 20-го пакету санкцій, подальше обмеження діяльності російського "тіньового флоту", протидія обходу санкцій, насамперед доступ російського ВПК до високих технологій, елементів та обладнання".

Теги: #репараційний_кредит #єс #ченцов

