17:48 17.09.2025

Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

Питання євроінтеграції України, будівництва укриттів у школах і програми безоплатного харчування для українських школярів обговорив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, яка прибула до України з четвертим візитом за роки повномасштабної війни.

"Обговорили ключові теми, які є між Україною та європейськими інституціями. Підтримка перемовин щодо вступу України у Євросоюз і важливість відкриття першого кластера якнайшвидше, санкції проти Росії та прийняття 19-го пакету санкцій Євросоюзу, російські активи і також соціальні питання: будівництво укриттів для шкіл і підтримка Європою нашої програми безоплатного харчування для всіх українських дітей у школах. Розраховуємо, що ЄС буде також предметно з нами в цих питаннях", - написав Зеленський в Телеграм у середу.

За його словами, відкриття Офісу Європейського парламенту в Україні "посилить координацію між нашим парламентом та Європарламентом".

