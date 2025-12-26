Інтерфакс-Україна
Події
12:20 26.12.2025

Трамп може зустрітися із Зеленським у неділю у Флориді - ЗМІ

Фото: president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 28 грудня, у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, повідомляє журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на українського чиновника.

"Президент Трамп зустрінеться з президентом України Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго, повідомляє український чиновник", - написав він у соцмережі Х.

Мар-а-Лаго - приватна резиденція у Флориді, яка належить Трампу.

Раніше Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч із президентом США Трампом "найближчим часом".

"Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!", – написав він у телеграм у п’ятницю вранці.

Теги: #трамп #зеленський

