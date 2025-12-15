Каллас про репараційний кредит Україні: хто завдає шкоди, той повинен платити

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас констатує, що станом на зараз серед країн-членів Європейського союзу немає спільної позиції щодо репараційного кредиту Україні, але переконана, що той, хто завдає шкоди – а це саме Росія, повинен за платити за завдані Україні збитки.

"Щодо репараційної позики, то сьогодні у нас було коротке обговорення, оскільки лідери обговорюватимуть це у четвер (під час засідання Європейської ради – ІФ-У), тож проводиться підготовча робота, щоб знайти рішення", - сказала вона у понеділок в Брюсселі на пресконференції.

Каллас переконана, що ухвалення позитивного рішення "може стати переломним моментом у цій війні, тому що це показує Росії та дає дуже чіткі сигнали про те, що вони (росіяни) повинні справді нести тягар цих збитків, які вони завдали Україні".

Разом з цим Високий представник констатувала, що це питання вирішується. "дуже важко". "Звичайно, сьогодні ми також почули занепокоєння Бельгії, і я думаю, що всі за столом переговорів розуміють занепокоєння Бельгії та готові розділити цей тягар. І тому моя особиста думка полягає в тому, що якщо ми продовжимо (йти вперед) з репараційною позикою, то фактично тиск буде (знятий) з Бельгії, і ми розділимо тягар і ризик з усіма державами-членами, тому що тоді це європейська пропозиція, і саме Європа несе відповідальність, а не Бельгія", - вважає вона.

При цьому Каллас висловила сподівання, що лідери достягнуть результатів на засіданні Європейської ради у четвер. "Але зараз я також бачу, наскільки це складно, тому я не хочу давати жодних оцінок, кажучи, що робота триває", - додала Високий представник.

На її переконання, саме репараційна позика є "життєздатним варіантом, тому що побудований на принципі, що той, хто завдає шкоди, повинен також її компенсувати". "І оскільки Росія завдає шкоди Україні, … заморожені активи - це найкращий варіант, який у нас є зараз", - наголосила Каллас.