Європа посилить підтримку України – Мецола

Країни Європи продовжать послаблювати військову машину РФ за допомогою посилення санкцій, а також посилять підтримку України, заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Разом ми можемо довести Росії, що її дії не залишаться без відповіді, і це ми зробимо разом, щоб забезпечити стримування, щоб забезпечити мир. Як ми це зробимо? Перш за все, ми продовжимо послаблювати військову машину Росії за допомогою скоординованих і жорстких санкцій. Фактично, ми працюємо над 19-м пакетом санкцій, поки тривають переговори", - сказала Мецона під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у середу.

"Ми посилимо нашу гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України, а також ще більше інтенсифікуємо співпрацю з міжнародними партнерами та інвестуватимемо в власне виробництво України", - наголосила вона.

Окрім того, за словами президентки Європарламенту, Європа близька до того, щоб повністю відмовитися від російської нафти та газу і "шукати надійних та безпечних партнерів, одночасно борючись із тіньовим флотом Росії".

Мецола також запевнила, що Європарламент буде підтримувати всі зусилля для проведення всіх переговорів і дискусій, щоб відкрити перший кластер щодо переговорів про вступ України в ЄС.