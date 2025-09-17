Інтерфакс-Україна
Події
23:25 17.09.2025

Мецола: офіси ЄС в Україні вже працюють

Офіси ЄС в Україні вже працюють, повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Минуло три тижні після ракетного обстрілу, який забрав життя 23 осіб і вразив будівлю ЄС у Києві, і я хочу подякувати всім нашим співробітникам за їхню мужність, відданість та рішучість", - написала вона в соцмережі Х.

Мецола підкреслила, що Європа й надалі твердо та рішуче стоятиме на боці України.

Джерело: https://x.com/EP_President/status/1968376630977642613

