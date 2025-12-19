Інтерфакс-Україна
Події
17:02 19.12.2025

Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5

Кабінет міністрів ухвалив переговорні позиції за Кластерами 4 і 5, тепер Україна готова до відкриття перемовин за всіма шістьма Кластерами, повідомив Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"На підставі цих документів буде оцінюватися прогрес України у виконанні критеріїв членства. Переговорні позиції підготовлено з урахуванням звітів Єврокомісії за результатами скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС", - йдеться в повідомленні офісу.

Зазначається, що Кластер 4 охоплює такі напрями законодавства, як транспорт, енергетика, транс’європейські мережі, довкілля та зміни клімату, а Кластер 5 - сільське господарство та розвиток сільських територій, продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика, рибальство та водний промисел, регіональна політика та координація структурних інструментів, фінансові та бюджетні положення.

Як повідомляється, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття Кластеру 1 "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до ЄС за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини". Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

30 вересня єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, повідомила, що Україна завершила процес скринінгу українського законодавства на відповідність європейському.

Рада ЄС висловила схвалення успішного завершення скринінгу (оцінки законодавства) Україною та Молдовою і прийняла до уваги оцінку Єврокомісії щодо готовності відкрити переговори у шести "кластерах", що є ключовим кроком у процесі вступу до ЄС, повідомив 17 грудня віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Теги: #кластери #єс

