01:40 18.09.2025

Свириденко: цінуємо залученість ЄС до підтримки та фінансування українського оборонного виробництва

1 хв читати

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко привітала президентку Європарламенту Роберту Мецолу в Києві та подякувала за її лідерство у продовженні підтримки України.

"Ми цінуємо залученість Євросоюзу до підтримки та фінансування українського оборонного виробництва як ключового фактора безпеки для всієї Європи. Подякувала за її лідерство у продовженні всебічної підтримки нашої держави та привітала рішення про відкриття постійного представництва Європарламенту в Києві", - написала вона в телеграмі.

За словами прем'єрки, вони обмінялися думками щодо поступу України до членства в ЄС та відкриття переговорних кластерів.

Також окрему увагу сторони приділили безпеці українських дітей в частині будівництва укриттів для садочків, шкіл та університетів, а також реалізації урядових програм шкільного харчування.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/542

Теги: #свириденко #зустріч #мецола

