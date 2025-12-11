Мерц сподівається, що лідери ЄС на саміті дійдуть висновків щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує, що на засіданні Європейської ради, яке пройде 18-19 грудня у Брюсселі, лідери Європейського союзу зможуть завершити обговорення варіантів фінансової підтримки України на 2026-2027 роки та дійдуть конкретного висновку, який саме буде реалізований.

"Я вважаю, що Європейська комісія внесла чудові пропозиції. Вони також є законними, і це гарантовано. Ми сподіваємося, що процес буде завершено наступного тижня на засіданні Європейської Ради", - сказав він у четвер в Берліні на спільній з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції.

Мерц пояснив, що лідери домовилися, розпочавши засідання Ради у четвер, зможуть продовжити обговорення в п'ятницю, щоб "дійти висновку з цього питання". "Україна має достатньо фінансових коштів на перший квартал 2026 року, але також правда, що ми не повністю профінансували весь 2026 рік, тому додаткові кошти будуть потрібні протягом 2026 року. Зобов'язання, які ми взяли на себе і які відображені в бюджеті на 2026 рік, - це 15 млрд євро для України. Це наша цільова підтримка України. Ми також мобілізували резервний фонд, але все це вже закріплено та вирішено в бюджеті на 2026 рік. Наразі жодних інших виплат безпосередньо з Німеччини не планується", - повідомив канцлер Німеччини.

Він не виключив, що країнам ЄС "доведеться надати певні гарантії щодо використання російських активів". "Інструмент, який я запропонував, - це, по суті, позика, надана з бюджету ЄС та забезпечена російськими активами. Це безперервний процес. Переговори ведуться повним ходом... і, звичайно, щойно будуть рішення, які вплинуть на бюджет, мені доведеться поінформувати коаліційні партії детальніше, ніж я це зробив учора. Найпізніше наступного тижня я… поінформую парламентські групи Бундестагу, але зараз ще зарано (про це говорити), бо ми ще не прийняли жодних остаточних рішень", - пояснив Мерц стан речей.