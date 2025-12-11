Інтерфакс-Україна
Події
13:13 11.12.2025

Мерц сподівається, що лідери ЄС на саміті дійдуть висновків щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр.

2 хв читати
Мерц сподівається, що лідери ЄС на саміті дійдуть висновків щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує, що на засіданні Європейської ради, яке пройде 18-19 грудня у Брюсселі, лідери Європейського союзу зможуть завершити обговорення варіантів фінансової підтримки України на 2026-2027 роки та дійдуть конкретного висновку, який саме буде реалізований.

"Я вважаю, що Європейська комісія внесла чудові пропозиції. Вони також є законними, і це гарантовано. Ми сподіваємося, що процес буде завершено наступного тижня на засіданні Європейської Ради", - сказав він у четвер в Берліні на спільній з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції.

Мерц пояснив, що лідери домовилися, розпочавши засідання Ради у четвер, зможуть продовжити обговорення в п'ятницю, щоб "дійти висновку з цього питання". "Україна має достатньо фінансових коштів на перший квартал 2026 року, але також правда, що ми не повністю профінансували весь 2026 рік, тому додаткові кошти будуть потрібні протягом 2026 року. Зобов'язання, які ми взяли на себе і які відображені в бюджеті на 2026 рік, - це 15 млрд євро для України. Це наша цільова підтримка України. Ми також мобілізували резервний фонд, але все це вже закріплено та вирішено в бюджеті на 2026 рік. Наразі жодних інших виплат безпосередньо з Німеччини не планується", - повідомив канцлер Німеччини.

Він не виключив, що країнам ЄС "доведеться надати певні гарантії щодо використання російських активів". "Інструмент, який я запропонував, - це, по суті, позика, надана з бюджету ЄС та забезпечена російськими активами. Це безперервний процес. Переговори ведуться повним ходом... і, звичайно, щойно будуть рішення, які вплинуть на бюджет, мені доведеться поінформувати коаліційні партії детальніше, ніж я це зробив учора. Найпізніше наступного тижня я… поінформую парламентські групи Бундестагу, але зараз ще зарано (про це говорити), бо ми ще не прийняли жодних остаточних рішень", - пояснив Мерц стан речей.

Теги: #лідери_єс #мерц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 11.12.2025
Мерц: мир для України не може бути укладений без європейців та не зашкодити інтересам ЄС та НАТО

Мерц: мир для України не може бути укладений без європейців та не зашкодити інтересам ЄС та НАТО

12:26 11.12.2025
Мерц: ми передали мирний план для України Трампу, переговори з американцями можуть бути вже цими вихідними

Мерц: ми передали мирний план для України Трампу, переговори з американцями можуть бути вже цими вихідними

18:23 10.12.2025
Мерц, Макрон і Стармер обговорили з Трампом ситуацію в Україні

Мерц, Макрон і Стармер обговорили з Трампом ситуацію в Україні

17:01 09.12.2025
Голови МВС країн ЄС домовились про спільну політику щодо біженців – Мерц

Голови МВС країн ЄС домовились про спільну політику щодо біженців – Мерц

16:02 09.12.2025
Нова стратегія національної безпеки США показує, що Європа повинна стати більш незалежною - Мерц

Нова стратегія національної безпеки США показує, що Європа повинна стати більш незалежною - Мерц

16:53 08.12.2025
Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

16:16 08.12.2025
Зеленський розпочав зустріч із європейськими лідерами у Лондоні - ЗМІ

Зеленський розпочав зустріч із європейськими лідерами у Лондоні - ЗМІ

10:02 08.12.2025
Сім лідерів країн ЄС у листі до фон дер Ляєн та Кошти заявили про підтримку репараційного кредиту Україні з ухваленням рішення у грудні

Сім лідерів країн ЄС у листі до фон дер Ляєн та Кошти заявили про підтримку репараційного кредиту Україні з ухваленням рішення у грудні

15:15 04.12.2025
Європейські лідери радять Зеленському бути "дуже обережним" найближчими днями – ЗМІ

Європейські лідери радять Зеленському бути "дуже обережним" найближчими днями – ЗМІ

16:24 22.11.2025
Зеленський розповів лідерам країн Північної Європи та Балтії, прем’єр-міністру Польщі про роботу над планом закінчення війни

Зеленський розповів лідерам країн Північної Європи та Балтії, прем’єр-міністру Польщі про роботу над планом закінчення війни

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: Очікуємо зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

Сили оборони знищили 85 повітряних цілей противника, було влучання 69 БпЛА та однієї балістичної ракети – Генштаб ЗСУ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

ОСТАННЄ

Мобільне укриття "Ковальська" отримало сертифікацію ДСНС

Прогнозувати строки відновлення Херсонської ТЕЦ неможливо, станція під постійним вогнем – ОВА

ДТП з шкільним автобусом сталася в Дніпропетровській області, загинули 2 дорослих, постраждала дитина

Європа не змогла компенсувати скорочення військової допомоги США Україні – Кільський інститут економіки

Свириденко: Очікуємо зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

Віцеспікери парламентів України та Польщі відкрили у Львові 14-ту сесію Парламентської асамблеї

Омбудсман звинуватив Мінкультури у блокуванні передачі Костелу Св.Миколая в Києві релігійній громаді

До проєкту Sandbox відтепер зможуть долучитися ФОП для тестування технологічних продуктів — Мінцифри

У Львові стартувало неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ

Глава Міненерго звільнив Зубрія та Стрільця з НР ОГТСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА