Мерц, Макрон і Стармер обговорили з Трампом ситуацію в Україні

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер (голови групи держав E3 – ІФ-У) обговорили з президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Україні, повідомляє у середу канцелярія бундесканцлера.

"Чотири глави держав та урядів обговорили стан переговорів щодо перемир’я в Україні. Інтенсивна робота над планом миру має продовжитися в найближчі дні. Вони погодилися, що це вирішальний момент для України та спільної безпеки в євроатлантичному просторі", - йдеться у повідомленні на сайті канцелярії.

На Даунінг Стрит, 10, також підтвердили факт розмови, але заначили, що "інтенсивна робота над мирним планом триває і продовжуватиметься в найближчі дні".

"Лідери обговорили останні новини щодо мирних переговорів, що тривають під егідою США, вітаючи їхні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру для України та припинення вбивств. Інтенсивна робота над мирним планом триває і продовжуватиметься в найближчі дні. Вони погодилися, що це критичний момент – для України, її народу та для спільної безпеки в усьому євроатлантичному регіоні", - заявили в офісі британського прем’єра.