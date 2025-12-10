Інтерфакс-Україна
Події
18:23 10.12.2025

Мерц, Макрон і Стармер обговорили з Трампом ситуацію в Україні

1 хв читати

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер (голови групи держав E3 – ІФ-У) обговорили з президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Україні, повідомляє у середу канцелярія бундесканцлера.

"Чотири глави держав та урядів обговорили стан переговорів щодо перемир’я в Україні. Інтенсивна робота над планом миру має продовжитися в найближчі дні. Вони погодилися, що це вирішальний момент для України та спільної безпеки в євроатлантичному просторі", - йдеться у повідомленні на сайті канцелярії.

На Даунінг Стрит, 10, також підтвердили факт розмови, але заначили, що "інтенсивна робота над мирним планом триває і продовжуватиметься в найближчі дні".

"Лідери обговорили останні новини щодо мирних переговорів, що тривають під егідою США, вітаючи їхні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру для України та припинення вбивств. Інтенсивна робота над мирним планом триває і продовжуватиметься в найближчі дні. Вони погодилися, що це критичний момент – для України, її народу та для спільної безпеки в усьому євроатлантичному регіоні", - заявили в офісі британського прем’єра.

Теги: #лідери_єс #трамп #стармер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:45 10.12.2025
Трамп намагається послабити союз США та Європи - Папа Римський

Трамп намагається послабити союз США та Європи - Папа Римський

07:10 10.12.2025
Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

15:14 09.12.2025
Трамп переконаний, що не допустив початок Третьої світової, і незадоволений роллю Європи у припиненні війни в Україні

Трамп переконаний, що не допустив початок Третьої світової, і незадоволений роллю Європи у припиненні війни в Україні

15:01 09.12.2025
Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну, щоб не проводити вибори

Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну, щоб не проводити вибори

17:06 08.12.2025
Стармер, Макрон і Мерц підтримують мирні переговори для досягнення сталого миру

Стармер, Макрон і Мерц підтримують мирні переговори для досягнення сталого миру

16:53 08.12.2025
Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

16:16 08.12.2025
Зеленський розпочав зустріч із європейськими лідерами у Лондоні - ЗМІ

Зеленський розпочав зустріч із європейськими лідерами у Лондоні - ЗМІ

10:55 08.12.2025
Зеленський, Мерц та Макрон зустрінуться у Стармера, щоб обговорити примуси України з боку США до умов РФ, - ЗМІ

Зеленський, Мерц та Макрон зустрінуться у Стармера, щоб обговорити примуси України з боку США до умов РФ, - ЗМІ

10:02 08.12.2025
Сім лідерів країн ЄС у листі до фон дер Ляєн та Кошти заявили про підтримку репараційного кредиту Україні з ухваленням рішення у грудні

Сім лідерів країн ЄС у листі до фон дер Ляєн та Кошти заявили про підтримку репараційного кредиту Україні з ухваленням рішення у грудні

18:11 07.12.2025
Лідери Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії обговорили гарантії безпеки для України та нові варіанти її підтримки

Лідери Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії обговорили гарантії безпеки для України та нові варіанти її підтримки

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

Зеленський переговорить сьогодні з американцями щодо документа, який деталізуватиме післявоєнну відбудову України

Мовний омбудсмен про заборону російськомовної версії сайтів: Це симптом глибокого болю, але наразі немає правового інструменту це заперечити

Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном

Детективи НАБУ провели обшуки в центральному апараті Держподатслужби та двох її облГУ

ОСТАННЄ

"Укренерго" продовжить застосування обмежень е/е в усіх регіонах у четвер

Раді пропонують гармонізувати режим праці водіїв з нормами ЄС та запровадити смарт-тахографи

Мирний житель загинув на Херсонщині через російський обстріл

Австрійський суд остаточно відхилив запит США на екстрадицію Фірташа – ЗМІ

Через російський удар у Херсоні поранені п’ятеро місцевих жителів

Центр радіотехнологій просить Міноборони врегулювати обіг трофеїв

В Тернополі ідентифікували тіла загиблої 4-річної дитини і її матері

США і Норвегія надали Україні дві мобільні радіологічні лабораторії - ДСНС

Коломойський повідомив про спробу замаху на Міндіча в Ізраїлі - ТСН

Ворог просунувся на слов'янському та покровському напрямках – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА