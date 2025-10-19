Новий постпред України при Раді Європи прибув до Страсбурга

Фото: МКСК

Постійний представник України при Раді Європи (РЄ) Микола Точицький, призначений на посаду указом президента 20 серпня, повідомив про прибуття до Страсбурга, де знаходиться штаб-квартира організації, для початку роботи.

"Напередодні поїздки обговорили з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою міжурядовий трек, який ухвалює рішення, що безпосередньо впливають на життя людей у воєнний час: захист прав постраждалих, просування реформ, створення міжнародних механізмів відповідальності за агресію, повернення українських дітей, в яких дипломатична команда Президента Зеленського на напрямку РЄ досягає чітких результатів", - написав Точицький у Facebook в неділю.

Він відзначив, що основним покликанням РЄ, створеної у 1949 році, є створення передумов задля уникнення війни у майбутньому. "Цілком очевидно, що держави-члени Ради Європи продовжуватимуть докладати зусиль задля встановлення справедливого миру в Україні. Завдання, поставлені Главою держави, Міністром закордонних справ, залишаються незмінними, — продовжити системну роботу України в цій Організації, яка від перших днів повномасштабної війни послідовно підтримує нашу державу", - повідомив Точицький.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 20 серпня №603/2025 призначив на посаду постійного представника України при Раді Європи Точицького, що раніше обіймав посаду міністра культури в уряді Дениса Шмигаля.