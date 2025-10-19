Новий постпред України при Раді Європи прибув до Страсбурга
Постійний представник України при Раді Європи (РЄ) Микола Точицький, призначений на посаду указом президента 20 серпня, повідомив про прибуття до Страсбурга, де знаходиться штаб-квартира організації, для початку роботи.
"Напередодні поїздки обговорили з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою міжурядовий трек, який ухвалює рішення, що безпосередньо впливають на життя людей у воєнний час: захист прав постраждалих, просування реформ, створення міжнародних механізмів відповідальності за агресію, повернення українських дітей, в яких дипломатична команда Президента Зеленського на напрямку РЄ досягає чітких результатів", - написав Точицький у Facebook в неділю.
Він відзначив, що основним покликанням РЄ, створеної у 1949 році, є створення передумов задля уникнення війни у майбутньому. "Цілком очевидно, що держави-члени Ради Європи продовжуватимуть докладати зусиль задля встановлення справедливого миру в Україні. Завдання, поставлені Главою держави, Міністром закордонних справ, залишаються незмінними, — продовжити системну роботу України в цій Організації, яка від перших днів повномасштабної війни послідовно підтримує нашу державу", - повідомив Точицький.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 20 серпня №603/2025 призначив на посаду постійного представника України при Раді Європи Точицького, що раніше обіймав посаду міністра культури в уряді Дениса Шмигаля.