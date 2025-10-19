Інтерфакс-Україна
Події
15:43 19.10.2025

Новий постпред України при Раді Європи прибув до Страсбурга

1 хв читати
Новий постпред України при Раді Європи прибув до Страсбурга
Фото: МКСК

Постійний представник України при Раді Європи (РЄ) Микола Точицький, призначений на посаду указом президента 20 серпня, повідомив про прибуття до Страсбурга, де знаходиться штаб-квартира організації, для початку роботи.

"Напередодні поїздки обговорили з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою міжурядовий трек, який ухвалює рішення, що безпосередньо впливають на життя людей у воєнний час: захист прав постраждалих, просування реформ, створення міжнародних механізмів відповідальності за агресію, повернення українських дітей, в яких дипломатична команда Президента Зеленського на напрямку РЄ досягає чітких результатів", - написав Точицький у Facebook в неділю.

Він відзначив, що основним покликанням РЄ, створеної у 1949 році, є створення передумов задля уникнення війни у майбутньому. "Цілком очевидно, що держави-члени Ради Європи продовжуватимуть докладати зусиль задля встановлення справедливого миру в Україні. Завдання, поставлені Главою держави, Міністром закордонних справ, залишаються незмінними, — продовжити системну роботу України в цій Організації, яка від перших днів повномасштабної війни послідовно підтримує нашу державу", - повідомив Точицький.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 20 серпня №603/2025 призначив на посаду постійного представника України при Раді Європи Точицького, що раніше обіймав посаду міністра культури в уряді Дениса Шмигаля.

Теги: #рада_європи #постпред #точицький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 16.10.2025
Мудра обговорила з представниками Ради Європи ключові напрями співпраці й запуск Спецтрибуналу

Мудра обговорила з представниками Ради Європи ключові напрями співпраці й запуск Спецтрибуналу

16:38 13.09.2025
Рада Європи підготувала проєкт конвенції, що закладає основи компенсаційного механізму для України

Рада Європи підготувала проєкт конвенції, що закладає основи компенсаційного механізму для України

14:58 09.09.2025
Генпрокурор про співпрацю з Радою Європи: врегулюємо збір е-доказів, покращимо OSINT-розвідку воєнних злочинів

Генпрокурор про співпрацю з Радою Європи: врегулюємо збір е-доказів, покращимо OSINT-розвідку воєнних злочинів

18:31 01.09.2025
Генсек Ради Європи вийшов з лікарні і приступив до виконання обов’язків

Генсек Ради Європи вийшов з лікарні і приступив до виконання обов’язків

16:26 20.08.2025
Екс-міністра культури Точицького призначено постійним представником України при Раді Європи

Екс-міністра культури Точицького призначено постійним представником України при Раді Європи

20:38 24.07.2025
Комітет Сенату з міжнародних відносин проголосував за кандидатуру Волца на посаду постпреда США при ООН

Комітет Сенату з міжнародних відносин проголосував за кандидатуру Волца на посаду постпреда США при ООН

17:59 11.07.2025
Україна цінує діалог з Мінкультури Польщі для деполітизації питання вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії - Точицький

Україна цінує діалог з Мінкультури Польщі для деполітизації питання вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії - Точицький

09:46 20.06.2025
Точицький закликає обласну і місцеву владу Одещини забезпечили належне збереження Куяльницького козацького цвинтара

Точицький закликає обласну і місцеву владу Одещини забезпечили належне збереження Куяльницького козацького цвинтара

09:19 20.06.2025
З музеїв Одеської області евакуйовано майже 10 тис. предметів, у разі небезпеки до евакуації підлягають фонди ще 4-х установ - Мінкультури

З музеїв Одеської області евакуйовано майже 10 тис. предметів, у разі небезпеки до евакуації підлягають фонди ще 4-х установ - Мінкультури

17:17 17.06.2025
Точицький: сприйняття культури в Україні десь на рівні "міністр дістань квиточок"

Точицький: сприйняття культури в Україні десь на рівні "міністр дістань квиточок"

ВАЖЛИВЕ

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, йде робота над деталями – Зеленський

Зеленський: Працюємо з партнерами у Європі, щоб збільшувати закупівлі американської далекобійної зброї та ППО

Зеленський доручив дипломатам провести зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом

Сили оборони уразили НПЗ та ГПЗ в РФ, а також нафтобазу в окупованому Бердянську

РФ застосувала проти України понад 3 тис. ударних дронів та 1,3 тис. КАБ за тиждень, гальмує мирний процес – Зеленський

ОСТАННЄ

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, йде робота над деталями – Зеленський

Зеленський: Працюємо з партнерами у Європі, щоб збільшувати закупівлі американської далекобійної зброї та ППО

Зеленський доручив дипломатам провести зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом

Сили оборони уразили НПЗ та ГПЗ в РФ, а також нафтобазу в окупованому Бердянську

Музей Лувр пограбували зранку

У Шахтарському пошкоджені 14 багатоповерхівок, з 11 постраждалих одна у важкому стані – обладміністрація

Дві третини жителів Німеччини проти продовження цивільної допомоги українцям

Волонтери УЧХ чергували на місці ліквідації пожежі у Києві

Окупанти просунулися у Дніпропетровській та Запорізькій областях менш як на 7 кв.км за два дні – DeepState

Пасажиропотік на кордоні стабільний, потік на виїзд дорівнює потоку на в’їзд – Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА