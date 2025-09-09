Генпрокурор про співпрацю з Радою Європи: врегулюємо збір е-доказів, покращимо OSINT-розвідку воєнних злочинів

Офіси генерального прокурора та Ради Європи в Україні підписали меморандум про співпрацю в рамках проєкту Ради Європи "CyberUA": це врегулює правову базу щодо збору електронних доказів та покращить проведення OSINT-розвідки у кримінальних провадженнях, пов'язаних з воєнними злочинами.

В телеграм-каналі у вівторок генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що зустрівся із головою Офісу Ради Європи в Україні Мачеєм Янчаком.

"Обговорили реалізацію поточних проєктів і посилення подальшого співробітництва. Основну увагу приділили темі розслідуванням міжнародних злочинів рф та подальшої роботи Спеціального трибуналу", - зазначив генпрокурор.

За його словами, також обговорили розвиток кіберспроможностей та використання електронних доказів при розслідуванні воєнних злочинів та порушень прав людини.

Кравченко повідомив про підписання меморандуму про співпрацю в рамках проєкту Ради Європи "CyberUA".

"Завдяки цьому ми отримаємо: врегулювання правової бази щодо збору електронних доказів, удосконалення інституційних спроможностей для використання електронних доказів у кримінальному провадженні, покращення проведення OSINT-розвідки у кримінальних провадженнях, повʼязаних з воєнними злочинами та грубими порушеннями прав людини", - поінформував генпрокурор.

Він резюмував: "Встановлення справедливого миру і притягнення до відповідальності винних у міжнародних злочинах, вчинених на території України, можливе тільки спільними зусиллями. Це не просто слова про наміри. Це завдання, яке ми виконаємо".