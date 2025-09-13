Рада Європи підготувала проєкт конвенції, що закладає основи компенсаційного механізму для України

Фото: https://x.com/coe/

У Раді Європи завершили роботу над проєктом конвенції про міжнародну комісію з розгляду претензій для України, повідомив генсек Ради Європи Ален Берсе.

"Ми завершили роботу над проектом Конвенції про створення Міжнародної комісії з претензій України. Вона закладає основи для міжнародного механізму компенсацій," - написав він у соціальній мережі Х у суботу.

Берсе назвав це важливим кроком уперед до підзвітності та миру, побудованого на праві, а не на силі.

Як повідомлялося, у Гаазі (Нідерланди) почався фінальний раунд перемовин щодо запуску компенсаційного механізму для України, через який будуть здійснюватися виплати постраждалим внаслідок російської агресії.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U) ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.

Станом на травень реєстр вже мав понад 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.