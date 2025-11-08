Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк зазначає, що вартість повоєнного відновлення України суттєво перевищить загальний розмір активів РФ, заморожених нині у країнах-партнерах України.

"Світовий банк у лютому дав оцінку в 524 мільярдів доларів, потрібних на відновлення. Не дуже приймаю ці цифри, але знаю, що 300 мільярдів доларів російських суверенних активів не вистачить на компенсацію для України. І яким чином з Росії стягнути ці гроші, сучасна міжнародна правова система не дає відповіді", - сказав Яценюк в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому він зазначив, що державний бюджет України і під час війни сильно залежний від допомоги партнерів, тому виступає за використання російських заморожених активів вже зараз.

"Якщо у нас не буде зараз так званого репараційного кредиту - я виступав за конфіскацію російських активів, вони зараз кажуть про репараційний кредит, - у нас грошей до лютого. Може не всі це знають, але останні роки ми витрачаємо не своє", - сказав Яценюк.