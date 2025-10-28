Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи щодо тиску на органи самоврядування

Фото: https://kyiv.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марка Коолса, щоб в Україну прибула моніторингова місія зважаючи на те, що європейські партнери, за його словами, отримують інформацію про тиск центральної влади на місцеве самоврядування, повідомляється на сайті міського голови у вівторок.

"Європейські партнери цікавляться станом реформи з децентралізації влади, яка була втілена в нашій країні раніше. Оскільки отримують все більше сигналів про тиск на органи місцевого самоврядування - політичний, фінансовий, на рівні законодавчого забезпечення їх діяльності", - повідомив Кличко після зустрічі з Коолсом в Страсбурзі, де проходить 49-та сесія Конгресу, присвячена викликам для європейських громад у сфері демократії, безпеки та стійкості.

Крім того, мер Києва зустрінеться з генеральним секретарем та представниками Банку розвитку Ради Європи щодо невідкладної допомоги Україні напередодні складної зими в умовах масових атак ворога на критичну інфраструктуру.

"Зустрінуся тут також з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсетом, представниками Банку розвитку Ради Європи. Візьму участь у дискусії щодо того, чим сьогодні невідкладно можуть допомогти європейські партнери Україні та її громадам. Зокрема, й напередодні зими, яка буде дуже складною для нас в умовах масованих атак ворога на критичну інфраструктуру", - повідомив міський голова української столиці.

Згідно з повідомленням, за даними Асоціації міст України, яку очолює Кличко, за три роки повномасштабного вторгнення РФ понад 200 голів територіальних громад були відсторонені від посад через утворення військових адміністрацій або інші заходи воєнного стану. У Києві з 2019 по 2025 рік було розпочато понад 1500 кримінальних проваджень щодо співробітників мерії, проведено 1200 обшуків та вручені більше 300 підозр, при цьому лише чотири обвинувальних вироки набрали законної сили. Кличко вважає, що це робиться з метою паралізувати роботу міста та дискредитувати київську владу.