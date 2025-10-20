Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав до "тиску, тиску, і ще раз тиску" на Росію задля досягнення миру

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яке пройшло в місті Люксембург, закликавши до посилення тиску на РФ та більшої підтримки України.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, очільник українського дипломатичного відомства зауважив, що Росія не змогла досягти результатів під час свого "літнього наступу", тому бʼє по енергетиці та намагається використати зиму як зброю проти України.

"Ми пройшли три зими воєнного часу і потребуємо вашої підтримки, щоб пройти четверту. Ми вдячні за енергетичну допомогу ЄС. Наші нагальні потреби включають додаткові обсяги енергоносіїв і обладнання", — зазначив міністр.

Міністр підкреслив нагальність підтримки європейських партнерів у зміцненні спроможностей ППО України та фізичного захисту енергетичних обʼєктів.

Глава МЗС позитивно відзначив фінансові інструменти для закупівель газу, розроблені Єврокомісією та підкреслив важливість подальшої підтримки, зокрема ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу.

Він окремо підтвердив готовність України до розвитку альтернативних шляхів постачання енергоресурсів з півночі та півдня Європи, зокрема американського зрідженого газу, з урахуванням можливостей унікальних українських газосховищ.

Сибіга поінформував європейських партнерів про результати зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні та наголосив на необхідність колективного тиску на Росію для примусу її до миру.

"Досягти припинення війни Росії проти України можливо. Але для цього потрібен тиск, тиск і ще раз тиск. Єдине, що розуміє Путін", — зауважив глава МЗС.

Міністр підтвердив, що українська сторона готова до двосторонньої зустрічі лідерів України та РФ або тристороннього формату із залученням президента США задля досягнення миру і вважає, що така зустріч має бути результативною. Міністр підкреслив, що припинення вогню залишається ключовим елементом для реального мирного процесу.

Сибіга окремо зупинився на перспективах нарощування оборонної співпраці України та держав-членів ЄС. Він зазначив, що українська зброя вже є однією з найкращих у світі та заявив про готовність України ділитися своїми технологіями з партнерами.

"Сьогодні наша зброя захищає нас. Завтра вона захищатиме також і вас. Інвестуючи в неї сьогодні, ви інвестуєте у свою безпеку та мирне майбутнє. Ми готові запускати виробництво у ваших країнах. Ми також відкриваємо контрольований експорт певних видів озброєнь", — зазначив він.

Сибіга заявив, що 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ має всі шанси стати одним із найдієвіших та висловив переконання, що його ухвалення стане важливим сигналом сили та єдності ЄС, а саме рішення буде ухвалене вже дуже скоро.

Глава МЗС підкреслив важливість посилення обмежень проти російських дипломатів та назвав такий захід "правильною відповіддю на ескалацію гібридних дій Росії в Європі та проти неї".

Міністр привітав прогрес у використанні російських заморожених активів, включаючи підготовку так званого "Репараційного кредиту". Дипломат підкреслив, що ці кошти потрібні Україні для оборонних потреб якнайшвидше.

Сибіга також вкотре закликав якнайшвидше розблокувати переговори про вступ України до ЄС і розпочати роботу над першим кластером.

"Для нас членство в ЄС є елементом гарантій безпеки та важливим стратегічним вибором. Цей процес не може бути заручником однієї країни. Розблокувати інтеграцію до ЄС можна за будь-якою процедурою, яка дозволить нам рухатися вперед", — зауважив глава МЗС.