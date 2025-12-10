Інтерфакс-Україна
Події
01:04 10.12.2025

Постпред України заявив на Радбезі ООН, що Україна не торгує суверенітетом і територією

1 хв читати

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, що Україна не торгує своєю територією і суверенітетом. Відео виступу Мельник розмістив на своєму профілі у мережі X.

Засідання Ради безпеки ООН відбулося у вывторок, 9 грудня з приводу посилення обстрілів цивільного населення та інфраструктури України військами РФ.

"Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала. Але ось моя відповідь: дірку від бублика отримаєте, а не Україну!", - звернувся Мельник до представників РФ, перефразувавши загальновідому на пострадянському просторі цитату з кінофільму. Її він промовив англійською і російською.

Джерело: https://x.com/MelnykAndrij/status/1998492921520336971?s=20

Теги: #радбез #оон #постпред #заява

