Постпред України заявив на Радбезі ООН, що Україна не торгує суверенітетом і територією

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, що Україна не торгує своєю територією і суверенітетом. Відео виступу Мельник розмістив на своєму профілі у мережі X.

Засідання Ради безпеки ООН відбулося у вывторок, 9 грудня з приводу посилення обстрілів цивільного населення та інфраструктури України військами РФ.

"Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала. Але ось моя відповідь: дірку від бублика отримаєте, а не Україну!", - звернувся Мельник до представників РФ, перефразувавши загальновідому на пострадянському просторі цитату з кінофільму. Її він промовив англійською і російською.

