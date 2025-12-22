Інтерфакс-Україна
Події
01:17 22.12.2025

Сенатор Грем закликав Трампа конфіскувати танкери з підсанкційною російською нафтою

1 хв читати

Сенатор США Ліндсі Грем висловив сподівання, що в разі негативної реакції Путіна на мирні пропозиції Трамп підпише його санкційний законопроєкт, оголосить РФ державою спонсором-тероризму і конфіскує судна з російською нафтою. Відеофрагмент своєї заяви в ефірі NBC News Грем опублікував на платформі X у неділю.

"Якщо Путін і надалі відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, президент Трамп має всі необхідні інструменти та важелі впливу, щоб сприяти закінченню цієї війни", - написав Грем на X.

"Я маю надію, що він підпише мій законопроект, який має 85 співавторів, і введе тарифи проти таких країн, як Китай, які купують дешеву російську нафту, визнає Росію державою-спонсором тероризму за викрадення 20 000 українських дітей. І, і це найважливіше, вилучатиме судна, що перевозять підсанкційну російську нафту, так само як це відбувається у Венесуелі", - заявив сенатор у ефірі NBC News.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/2002785320698310891?s=20

Теги: #сенатор #заява #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:46 21.12.2025
Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

22:05 21.12.2025
Стармер обговорив з Трампом можливості досягнення миру в Україні – ЗМІ

Стармер обговорив з Трампом можливості досягнення миру в Україні – ЗМІ

19:35 21.12.2025
Рютте: Деякі країни, якщо буде потрібно, готові взяти участь у військових діях в Україні у випадку повторної агресії РФ - ЗМІ

Рютте: Деякі країни, якщо буде потрібно, готові взяти участь у військових діях в Україні у випадку повторної агресії РФ - ЗМІ

17:59 21.12.2025
Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

08:48 21.12.2025
Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

04:56 19.12.2025
Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

04:43 19.12.2025
Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

04:34 19.12.2025
Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

22:12 18.12.2025
Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

07:52 17.12.2025
Угорщина заблокувала заяву ЄС з оцінкою прогресу інтеграції України – ЗМІ

Угорщина заблокувала заяву ЄС з оцінкою прогресу інтеграції України – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

ОСТАННЄ

Ворог окупував Званівку та просунувся у кількох населених пунктах на Слов'янському напрямку - DeepState

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Уряд поставив завдання зменшити кількість відключень енергопостачання для населення - Свириденко

Надання ЄС Україні 90 мільярдів євро на два роки - ключовий результат грудня і важливий результат усього року – Зеленський

Росія Путіна не відрізняється від ІДІЛ чи "Хамас" – Сибіга про депортацію цивільних в РФ

У Румунії відкриють другий за величиною логістичний хаб для допомоги Україні - ЗМІ

Сибіга доручив дипломатам оперативно і принципово реагувати на випадки ганебного ставлення до українців

УІНП висловив підтримку художнику Івану Марчуку: привласнення його творів є посяганням на національну культурну спадщину

У с.Грабовське на Сумщині тривають бої, у Рясному росіян немає - Угруповання Об'єднаних сил

Можлива розмова Макрона і Путіна буде повністю прозора для Зеленського і європейців – Єлисейський палац

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА