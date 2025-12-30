Comfy відкрив два нових магазини у Житомирі та Чернівцях

Ритейлер побутової техніки та електроніки Comfy (ТОВ "Комфі Трейд") в грудні відкрив два нові магазини у Житомирі та Чернівцях, збільшивши мережу до 115 магазинів, повідомила пресслужба компанії.

Зокрема, новий магазин у Житомирі відкрився у ТЦ "Житній" (пл. Житній ринок, 1), у Чернівцях в новому ТРЦ Bukovyna Mall. Обидва магазини мають зручне планування, безбар’єрний доступ та повністю відповідають стандартам сервісу Comfy.

Загалом, у 2025 році Comfy відкрила шість нових магазинів. Станом на сьогодні мережа налічує 115 магазинів у 54 містах України.

За даними YouControl, власником ТОВ "Комфі Трейд" виступає Comfy Holdings Limited (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

Як повідомлялося, Comfy у першому півріччі 2025 року збільшив виторг на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками 2024 року отримав 47 млрд 720,9 млн грн виторгу, що на 27,1% вище показника 2023 року. 2024 рік став першим, коли компанія перевищила виторг у $1 млрд.