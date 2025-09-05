Інтерфакс-Україна
11:38 05.09.2025

Фінансовим директором Comfy призначено Ганну Демченко

Ритейлер побутової техніки та електроніки Comfy (ТОВ "Комфі Трейд") повідомив про значні зміни в команді топ-менеджменту: новим фінансовим директором (CFO) призначено Ганну Демченко, новостворену посаду директорки зі стратегічного розвитку та управління прибутковістю (CRO, Chief Revenue Officer) зайняла Олена Мелещенко.

Як повідомляється у пресрелізі, Демченко має понад 25 років досвіду у сфері фінансів. Пройшла шлях від бухгалтерки до керівниці різних фінансових функцій, топ-менеджерки в американській транснаціональній компанії Procter & Gamble в Україні. Очолювала фінансовий напрям австрійської страхової компанії UNIQA у Польщі на посаді віцепрезидентки правління. Була фінансовою директоркою в підрозділі швейцарської інноваційної фармацевтичної компанії Roche в Україні. З 2022 року очолювала фінансовий департамент у фармацевтичній компанії "Дарниця". Від початку повномасштабного вторгнення очолила фінансову функцію благодійної фундації YellowBlueForce Foundation, наразі є незалежною членкинею наглядової ради Державного оператора тилу (DOT) при Міністерстві оборони України. Має досвід в розбудові функції стратегічного керування закупівлями, створення функції внутрішнього аудиту, контролю та комплаєнс.

Серед першочергових завдань Демченко в Comfy, разом зі зміцненням репутації прозорого та відповідального бізнесу, — подальша розбудова фінансової функції компанії за міжнародними стандартами, розвиток функціоналу внутрішнього аудиту та контролю, планування та управління фінансами задля ефективного використання ресурсів, а також підтримка стратегічних напрямів розвитку компанії та продуктивна співпраця з інвесторами.

Мелещенко працює в Comfy 16 років. До призначення на посаду CRO очолювала фінансову дирекцію. За цей час компанія розвинула співпрацю з аудиторськими компаніями "Великої четвірки", впровадила ERP-систему Microsoft Dynamics AX, успішно пройшла крізь виклики пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення,  домоглася рекордного річного виторгу у $1 млрд. На новій посаді зосередиться на розвитку ключових напрямів зростання, підвищенні дохідності бізнесу та реалізації довгострокових ініціатив Comfy.

Як повідомлялося, Comfy за підсумками 2024 року отримав 47 млрд 720,9 млн грн виторгу, що на 27,1% вище показника 2023 року. 2024 рік став першим, коли компанія перевищила виторг у $1 млрд. Мережа магазинів налічує більше 100 торгових об’єктів.

За даними YouControl, власником ТОВ "Комфі Трейд" виступає Comfy Holdings Limited (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

