Інтерфакс-Україна
Медицина
14:57 04.12.2025

Центр психосоціальної підтримки УЧХ відкрився у Чернівцях

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

У Чернівцях відкрився Центр психосоціальної підтримки Українського Червоного Хреста (УЧХ).

“Центр стане місцем, де дорослі та діти зможуть отримати якісну психосоціальну підтримку у безпечному та дружньому просторі. Тут проводитимуть заходи, спрямовані на зміцнення психічного здоров’я, попередження психічних розладів та підтримку добробуту як окремих людей, так і сімей”, - розповів УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Програма центру включає заняття з елементами творчості, сімейні активності, психоедукаційні сесії та інші зустрічі, що допомагають краще розуміти власні реакції на події та справлятися зі стресом. У центрі також працює кабінет психолога, який надає безоплатні консультації.

Центр психосоціальної підтримки створено за підтримки Данського Червоного Хреста.

 

Теги: #чернівці #тчху #учх

