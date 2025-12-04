Центр психосоціальної підтримки УЧХ відкрився у Чернівцях

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

У Чернівцях відкрився Центр психосоціальної підтримки Українського Червоного Хреста (УЧХ).

“Центр стане місцем, де дорослі та діти зможуть отримати якісну психосоціальну підтримку у безпечному та дружньому просторі. Тут проводитимуть заходи, спрямовані на зміцнення психічного здоров’я, попередження психічних розладів та підтримку добробуту як окремих людей, так і сімей”, - розповів УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Програма центру включає заняття з елементами творчості, сімейні активності, психоедукаційні сесії та інші зустрічі, що допомагають краще розуміти власні реакції на події та справлятися зі стресом. У центрі також працює кабінет психолога, який надає безоплатні консультації.

Центр психосоціальної підтримки створено за підтримки Данського Червоного Хреста.