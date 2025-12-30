ППО знешкодила балістичну ракету та 52 із 60 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 5 локаціях

Фото: Ґвара

Сили оборони України знешкодили одну балістичну ракету та 52 із 60 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних БпЛА на п’яти локаціях, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Всього ж у ніч на 30 грудня (з 18:00 29 грудня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та Воронезької обл., а також 60 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомлялось, 29 грудня Сили оборони України знешкодили 21 російський безпілотник із 25, зафіксоване влучання 4 БпЛА на 2 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.