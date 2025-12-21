Інтерфакс-Україна
22:46 21.12.2025

Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

Секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров та спеціальний посланець президента США Стів Віткофф опублікували спільну заяву за підсумками триденних переговорів у Флориді щодо припинення війни в Україні. Умєров оприлюднив заяву у телеграм-каналі, Вітков – у своєму профілі на платформі X у неділю.

"Протягом останніх трьох днів у Флориді українська делегація провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей з американськими та європейськими партнерами", - сказано в спільній заяві української та аменриканської делегацій.

Українську делегацію представляли сам Умєров та начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Американську делегацію представляли спеціальні посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

"До обговорень також долучилися ключові радники з національної безпеки європейських країн для узгодження спільного стратегічного підходу між Україною, Сполученими Штатами та Європою", - зазначено в заяві.

"Окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США–Україна, під час якої основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання)", - сказано в спільній заяві представників України й США.

Як наголошується, окрему увагу було приділено "обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків".

"Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру. Наш спільний пріоритет — зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України. Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього. Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи", - наголошено в спільній заяві переговорників.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/252

https://x.com/SEPeaceMissions/status/2002826320615444873?s=20

