Мудра обговорила з представниками Ради Європи ключові напрями співпраці й запуск Спецтрибуналу

Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра провела зустріч із директором з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Клер Овей, повідомляє пресслужба президента України.

"Ірина Мудра подякувала Раді Європи за послідовну підтримку України та наголосила, що верховенство права й захист прав людини є одними з пріоритетів для Президента України. Під час зустрічі детально обговорили ключові напрями співпраці в межах Плану дій Ради Європи для України на 2023–2026 роки", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Овей відзначила прогрес на шляху створення механізмів, які змусять Росію нести відповідальність за свої злочини проти України.

За її словами, Рада Європи братиме активну участь у забезпеченні швидкої ратифікації конвенції про створення Компенсаційної комісії, а також продовжить надавати експертну й технічну підтримку Україні у сфері правосуддя, прав людини та реформ.

Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які необхідні для якнайшвидшого запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та Компенсаційної комісії для України.

"Триває робота над залученням фінансування з боку партнерів для створення Спецтрибуналу. Зокрема, цього тижня про свій внесок у розмірі 10 млн євро оголосив Євросоюз. Україна розраховує, що Спецтрибунал і Компенсаційна комісія запрацюють уже наступного року", - зазначається у повідомленні.