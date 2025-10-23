Інтерфакс-Україна
Події
20:34 23.10.2025

Мудра: Слід проаналізувати механізм залучення міжнародних експертів до конкурсних комісій

2 хв читати
Мудра: Слід проаналізувати механізм залучення міжнародних експертів до конкурсних комісій

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра вважає за доцільне проаналізувати методики, які використовують міжнародні експерти, залучені до проведення конкурсів на вищі керівні посади в державі.

"Питання прозорості, довіри до конкурсних процедур є пріоритетним. Чи дозріли ми до етапу виконання рекомендацій Венеційської комісії (залучити міжнародних експертів на строковий термін)? Наскільки вагома наша довіра до міжнародних експертів?", - сказала заступниця керівника Офісу президента в четвер в Києві в ході презентації ключових висновків з Тіньового звіту щодо правосуддя та юстиції, підготовленого коаліцією громадських організацій,

За словами Мудрої, слід розуміти, ким є ці експерти і якими методиками вони користуються. "Законодавчо це не врегульовано ніяк. Тому ми можемо мати ситуацію, коли експертами є студенти вишів, які оцінюють роботу кандидатів на топ-посади вищих органів державної влади", - висловила думку заступниця керівника Офісу президента.

Тому, як наголосила Мудра, слід проаналізувати, яким чином відбувається залучення міжнародних експертів, які методики вони використовують, чи достатньо врегульовані законодавчі процедури проведення конкурсів на посади та чи потребують вони покращення. "Тоді ми зможемо сказати, чи потрібно залучати міжнародних експертів чи все можна зробити своїми силами", - пояснила вона.

Голова Вищою кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Андрій Пасічник зазначив, що Україна використовує механізм залучення міжнародних експертів, щоб конкурсні комісії були незалежні і їм легше було приймати об'єктивні рішення.

За словами Пасічника, залучення міжнародних експертів до конкурсних комісій є лише одним з варіантів забезпечення прозорості добору.

"Мені здається, що ми рухаємося в тому напрямку, який має нас привести до результату, коли у конкурсних комісій не буде потреби залучати міжнародних експертів, коли ми в себе в Україні будемо знаходити людей, які б сприймалися суспільством абсолютно незалежними", - підсумував голова ВККС.

Теги: #експерти #методика #мудра_ірина #вккс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:11 23.10.2025
Мудра про призначення суддів: Те, що було в повноваженнях президента, не гальмувалося

Мудра про призначення суддів: Те, що було в повноваженнях президента, не гальмувалося

18:55 16.10.2025
Мудра обговорила з представниками Ради Європи ключові напрями співпраці й запуск Спецтрибуналу

Мудра обговорила з представниками Ради Європи ключові напрями співпраці й запуск Спецтрибуналу

19:14 02.10.2025
Конкурсна комісія залучила 12 зовнішніх експертів для порту "Чорноморськ"

Конкурсна комісія залучила 12 зовнішніх експертів для порту "Чорноморськ"

17:11 24.09.2025
Політики та експерти скептичні до заяв Трампа щодо України і розходяться в прогнозах, що за ними слідуватиме

Політики та експерти скептичні до заяв Трампа щодо України і розходяться в прогнозах, що за ними слідуватиме

17:08 17.09.2025
Рада Європи у середу опублікує проєкт Конвенції про створення компенсаційної комісії для України – Мудра

Рада Європи у середу опублікує проєкт Конвенції про створення компенсаційної комісії для України – Мудра

14:50 15.09.2025
ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

00:18 15.09.2025
Військові експерти закликають до термінового впровадження проєкту Skyshield – ЗМІ

Військові експерти закликають до термінового впровадження проєкту Skyshield – ЗМІ

15:45 09.09.2025
Мудра: У Гаазі почався заключний раунд переговорів щодо компенсаційного механізму для України

Мудра: У Гаазі почався заключний раунд переговорів щодо компенсаційного механізму для України

14:51 04.09.2025
Троє з чотирьох експертів, які готували експертизу в справі Порошенка, звільнилися незабаром після її завершення – ЗМІ

Троє з чотирьох експертів, які готували експертизу в справі Порошенка, звільнилися незабаром після її завершення – ЗМІ

20:17 19.08.2025
Нардепи та експерти розходяться в оцінці перспектив зустрічі Зеленського з Путіним

Нардепи та експерти розходяться в оцінці перспектив зустрічі Зеленського з Путіним

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

ОСТАННЄ

Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви

Білий дім підтвердив переговори Трампа з Сі Цзіньпіном 30 жовтня

Чоловік загинув через російський обстріл Херсону

РФ ударила по Запоріжжю: поранений рятувальник – ДСНС

Обмеження е/е застосовуватиметься в пʼятницю в окремих регіонах з 7:00 до 23:00

Росія боїться правди, тому вона націлюється на тих, хто її розповідає, – Матернова

Генсек Ради Європи шокований загибеллю журналістки та оператора телеканалу Freedom через удар російського дрона

Зеленський та Мелоні обговорили захист української енергетики від ударів РФ та ініціативи в програмі SAFE

Папа Римський і Карл III спільно провели богослужіння у Ватикані

Саміт у Будапешті запропонувала американська сторона, такі зустрічі потрібно добре готувати - Путін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА