Мудра: Слід проаналізувати механізм залучення міжнародних експертів до конкурсних комісій

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра вважає за доцільне проаналізувати методики, які використовують міжнародні експерти, залучені до проведення конкурсів на вищі керівні посади в державі.

"Питання прозорості, довіри до конкурсних процедур є пріоритетним. Чи дозріли ми до етапу виконання рекомендацій Венеційської комісії (залучити міжнародних експертів на строковий термін)? Наскільки вагома наша довіра до міжнародних експертів?", - сказала заступниця керівника Офісу президента в четвер в Києві в ході презентації ключових висновків з Тіньового звіту щодо правосуддя та юстиції, підготовленого коаліцією громадських організацій,

За словами Мудрої, слід розуміти, ким є ці експерти і якими методиками вони користуються. "Законодавчо це не врегульовано ніяк. Тому ми можемо мати ситуацію, коли експертами є студенти вишів, які оцінюють роботу кандидатів на топ-посади вищих органів державної влади", - висловила думку заступниця керівника Офісу президента.

Тому, як наголосила Мудра, слід проаналізувати, яким чином відбувається залучення міжнародних експертів, які методики вони використовують, чи достатньо врегульовані законодавчі процедури проведення конкурсів на посади та чи потребують вони покращення. "Тоді ми зможемо сказати, чи потрібно залучати міжнародних експертів чи все можна зробити своїми силами", - пояснила вона.

Голова Вищою кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Андрій Пасічник зазначив, що Україна використовує механізм залучення міжнародних експертів, щоб конкурсні комісії були незалежні і їм легше було приймати об'єктивні рішення.

За словами Пасічника, залучення міжнародних експертів до конкурсних комісій є лише одним з варіантів забезпечення прозорості добору.

"Мені здається, що ми рухаємося в тому напрямку, який має нас привести до результату, коли у конкурсних комісій не буде потреби залучати міжнародних експертів, коли ми в себе в Україні будемо знаходити людей, які б сприймалися суспільством абсолютно незалежними", - підсумував голова ВККС.