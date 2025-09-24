Політики та експерти скептичні до заяв Трампа щодо України і розходяться в прогнозах, що за ними слідуватиме

Ексголова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв вважає найважливішою зміною в риториці президента США Дональда Трампа відмову від декларації, що він начебто хоче швидко закінчити війну.

“Ця позиція була помилковою від самого початку, оскільки гебістська ментальність Кремля диктує його господарю: не давай йому того, чого він хоче, ніколи. А ось як тільки Трамп відмовиться від цієї ідеї, вона відразу потрапить до переліку можливих опцій у голові Путіна. Так само було з транзитом газу після завершення контракту у 2019 році”, - написав Коболєв у Facebook.

Він відзначив, що “це звучить дуже примітивно, але гебістські методи та світогляд ніколи не вирізнялися складністю”. “Чого не скажеш про китайців. Ключ до позиції цього гравця Трампу ще доведеться шукати”, - додав він.

Старший фахівець із суверенної стратегії RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш вважає, що заяви Трампа щодо України “відображають зростаючу впевненість Києва в успіху його кампанії з використанням безпілотників для глибокого удару по російських потужностях з нафтопереробки”.

Він також переконаний, що Трамп зараз шукає виправдання для того, щоб не запроваджувати санкції проти РФ, і такі виправдання йому начебто надали “його друзі”, прем’єри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо. “Угорщина та Словаччина є двома основними імпортерами російської енергії в ЄС. Якщо Трамп серйозно налаштований покласти край війні в Україні, він повинен запровадити санкції проти них обох, якщо вони не припинять імпорт російської енергії”, - написав Еш в соцмережі Х.

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак відзначає, що західним експертам заявах президента США “вбачаються взагалі величезний фурор і перемога”, але “далі може бути так, як написано, а може бути і зворотнє - не дарма найближчим часом до Москви знову їде Віткофф”.

“Після вчорашнього виступу Трампа на Генасамблеї ООН геть погані відчуття щодо того, в якій реальності живе нинішній очільник Білого Дому… Але є політичні реалії в самих Штатах. І дійсно вибори до Конгресу - це вікно можливостей, яке відкриває перед нами кілька потенційних модальностей. Але це не те, що бажав чи бажає Трамп, а те, що він вимушений робити перед загрозою вщент програти Конгрес”, - написав він у Facebook.

Першою модальністю Шлінчак назвав шанс, що тепер адміністрація Трампа дасть Україні карт-бланш показати, на що вона здатна на полі бою з відповідною поставкою зброї, купленої через Європу. Другою - це якщо Україна почне просуватися і завдавати помітної шкоди РФ, “не виключено, що Білий Дім таки прийде до розуміння, що санкції можуть дійсно заставити Путіна зупинитися принаймні на лінії розмежування, але до цього треба ще дожити”. Третьою він назвав заплановану на жовтень зустріч Трампа з Сі Цзиньпінем, яка “може зафіксувати новий живий інтерес обох сторін завершити розбалансування й так розхитаної світової економіки, і початком цього розбалансування має бути зупинка воєнних дій в Україні”.

Співголова Європейської Ради з міжнародних відносин Карл Більдт вважає, що заяви Трампа свідчать про низькі військові перспективи РФ. “Раптом Трамп змінив свою точку зору щодо воєнних перспектив України. Невідомо, що сталося за цим, але це точно відображає той факт, що військові перспективи Росії невеликі, і Україна навіть починає скорочувати деякі досягнення Росії”, - написав він в Х.

Президент “Київської школи економіки” (KSE) та ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов вважає результат заяв президента США незначним для України, зокрема, він вказує, що той так і не посилив санкції проти РФ. “Україна лобіювала Трампа щодо жорстких нових санкцій проти Росії. Результат: нічого. Київські аналітичні центри припиняють полювання на цілі санкцій, починаючи вибирати російські об’єкти для ударів дронів”, - написав він в Х.

Шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Ослунд поставив під сумнів, що до заяв Трампа можна серйозно ставитись і відзначив, що США перестали бути надійним постачальником зброї. “Як хтось може серйозно ставитися до Трампа в будь-якому випадку?”, - написав він в Х.

“США просто не є надійним постачальником зброї, як це вже відчула Україна. Виробникам зброї США краще емігрувати з США”, - додав Ослунд.

Український підприємець, співзасновник аналітичної платформи “Михайлівський клуб” Владислав Оленченко також вважає, що за заявами Трампа нічого не стоїть, оскільки вони мінливі. “Живемо в дивні часи, коли слова політичних лідерів найбільших країн Світу нічого не варті. Вони міняються по кілька разів на день. Можна навіть не пробувати ці слова аналізувати, можна навіть їх не слухати, без жодних негативних наслідків. Достатньо навчитись бачити дії таких політичних лідерів, які майже не міняються, залишаючись в рамках загального стратегічного задуму… Бачимо фразу, що Трамп бажає обом країнам успіхів, і розуміємо, що нічого нового Трамп робити не збирається”, - написав він у Facebook.

“Слава Господу, слава Україні та слава Силам Оборони України, що ми зараз залежимо від дій Трампа значно менше, ніж вісім місяців тому”, - додав Оленченко.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відзначив, що Трамп “має стовідсоткову рацію щодо слабкості Путіна, слабкості російської економіки та жалюгідних провалів Росії у війні проти України”. “Президент США має рацію, закликаючи до посилення тиску на Путіна – зараз – щоб ця злісна війна припинилася. Європі час взяти на себе відповідальність, а Великій Британії – показати свою лідерську позицію”, - написав він в Х.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 23 вересня заявив, що відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе і що США продовжуватиме надалі постачати зброю для НАТО.

“Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військово-економічну ситуацію між Україною та Росією, а також побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні?”, - пише він в соцмережі Truth Social.

