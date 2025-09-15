Інтерфакс-Україна
00:18 15.09.2025

Військові експерти закликають до термінового впровадження проєкту Skyshield – ЗМІ

Запорукою безпеки Європи є захист повітряного простору України, стверджує група військових експертів у матеріалі, опублікованому у Le Monde в неділю.

У статті для газети "Le Monde" колектив військових експертів та представників громадянського суспільства закликає до термінового впровадження європейського проекту "Skyshield". На їхню думку, захист повітряного простору України є запорукою безпеки всієї Європи.

"В ніч з 9 на 10 вересня, вперше з 1945 року, європейські винищувачі були змушені збити ворожі літаки над територією НАТО: щонайменше 19 російських дронів і одна крилата ракета порушили повітряний простір Польщі. Це не "інцидент". Це навмисне випробування європейської оборони і холодне попередження", - пишуть автори матеріалу в Le Monde.

Вони вказують, зокрема, на "невипадковість" вторгнення, на виявлення встановлених польських та литовських SIM-карт на російських дронах, збитих в Україні.

"Москва програмує свої апарати для підключення до європейських телекомунікаційних мереж, перетворюючи кожен дрон на датчик інформації: ідентифікація оборонних споруд та використовуваних радіолокаційних станцій, аналіз протоколів та часу реагування європейських сил протиповітряної оборони. Кремль більше не задовольняється ударами по Україні: він картографує наші вразливі місця", - зазначають автори статті.

Також, на їхню думку, гіпотезу про розвідувальну місію підтверджує "відсутність вибухівки на багатьох з цих дронів".

"Ця операція, що збіглася з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025", є частиною стратегії поступового залякування. Путін випробовує нашу межу терпіння трьома днями маневрів, які точно імітують такий тип агресії і назва яких сама по собі є значущою: "Запад" означає "захід"!", - попереджають експерти.

"З огляду на цю реальність, Європа не може задовольнятися оборонною стратегією, яка полягає у збиванні дронів, що заблукали над її територією. Чекати, поки російські снаряди порушать наші кордони, означає віддати ініціативу супротивнику. Ми повинні змінити цю логіку і перенести захист на вищий рівень. Вкрай важливо захистити Україну та її цивільне населення, перехоплюючи загрози в українському повітряному просторі, перш ніж вони досягнуть європейських кордонів", - сказано в матеріалі Le Monde.

Джерело: https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/09/14/incursion-de-drones-russes-en-pologne-nous-devons-proteger-l-europe-en-protegeant-l-espace-aerien-ukrainien_6641081_3232.html?search-type=classic&ise_click_rank=1

Теги: #експерти #франція #skyshield

